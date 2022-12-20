Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor

Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini biliyorum. Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İnançla devam edeceğiz. Türkiye’ye huzuru, kucaklaşmayı, helalleşmeyi getireceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden 85 milyon insanı kucaklayacağız bunun sözünü veriyorum bütün halkıma.

Bize düşen görev Türkiye’yi bugün içinde bulunduğu zor atmosferden çıkarmak.

Ayrıntılar geliyor...