Kılıçdaroğlu hakkında gündemi sarsacak iddia! O gazeteciden şaşırtan açıklama

İktidara yakın TGRT'de gazeteci Fatih Atik'e konuşan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "partinin yeni bir cumhurbaşkanı adayına ihtiyacı olduğu" yönündeki sözleri tartışmalara sebebiyet verdi.

"VERDİĞİM BİLGİLERİN TAMAMEN ARKASINDAYIM"

Kılıçdaroğlu cephesi iddiayı yalanlarken Atik haberinin arkasında olduğunu ifade ederek, "Kemal Bey yalanlamış olabilir ama haberimin ve verdiğim bilgilerin tamamen arkasında olduğumu söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞTAN TEPKİ GELİNCE YALANLAMAYA GİDİLMESİ DOĞRU DEĞİL"

Atik dün akşam yayınlanan programda konuya ilişkin şunları kaydetti,

"Ben daha önce Kemal Bey ile de röportaj yaptım, hatta manşet oldu. 13 yıl nasıl yönettiysem gelirim yine yönetirim demişti.

O haberleri verdiğimizde dönüp bize teşekkür ediyorlar kendisi de dahil ama bu konuyla ilgili haber yaptığımda ve bu bilgileri de teyit ettirerek yaptık. Uzun süredir Ankara'da gazetecilik yapıyorum. Bu tür haberlerin nasıl yapıldığını gayet iyi biliyorum.

Kendileriyle ilgili olumlu haber yapınca teşekkür edip, bu haberde de olumsuz bir şey yok ayrıca. Bugün bu şekilde tepki gösterip üstelik bilgisi dahilinde olmasına rağmen bu şekilde siyasi ve vatandaştan gelen tepkiler üzerine yalanlamaya gidilmesini çok doğru bir tavır olarak değerlendirmiyorum."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Fatih Atik, Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin yeni bir cumhurbaşkanı adayına ihtiyacı olduğunu söylediğini öne sürerek, "Kılıçdaroğlu, partinin şu dönemdeki sürecini ilginç sözlerle anlatıyor; 'CHP sanki okyanusta dümenini ve pusulasını kaybetmiş bir gemi misali sağdan sola savruluyor. 100 yıllık bir parti bunu kaldıramaz. Yönetim bu siyasetle partiyi bölünmeye götürüyor. Tamamen halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşan bir parti var. Bu artık sürdürülemez bir noktaya geldi. Yönetim işe yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemekle ve bir program oluşturmakla başlamalı" demişti.

Atik ayrıca, "Yani Kılıçdaroğlu 'Ne İmamoğlu ne Yavaş ne de bir başkası, CHP yeni bir aday belirlemeli' diyor" diyerek, "Demokratik kitle örgütlerinden, sendikalardan, geniş halk kitlelerinden fikirleri alınmalı, diyor. 'Bir şahıs ya da şahısların kaderleri üzerinden siyaset yapılmaz' diyor. Bence burada İmamoğlu'na bir mesaj gönderiyor" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİ YALANLADI

Öte yandan Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı olduğu yönündeki iddiaları reddederek, "Bana atfen yayınlanan haber ve yorumların hiçbiri doğru değil. Tamamen yalan. Ortada seçim yokken böyle bir açıklama yapmam söz konusu olamaz” demişti.

Ekol TV’ye konuşan Kılıçdaroğlu açıklamasında, “Benim öyle bir açıklamam yok. Tamamen yalan, kim söylüyorsa niye söylüyor ben onu bilmiyorum. Daha ortalıkta cumhurbaşkanlığı seçimi yok. Ben niye böyle bir konuşma yapayım, Mansur Bey'le ilgili niye böyle bir rezerv koyayım. Birisi yalan söylüyor, herkes itibar ediyor. Hiç kimseyle konuşmadım, kimseye demeç vermedim. Niye bunlar bu yalan söyleniyor bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

DAHA ÖNCE 'OBJEKTİF' DİYEREK ÖVMÜŞTÜ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haberini yalanladığı gazeteciye daha önce verdiği bir röportajda, "TGRT Haber'deki yorumları beğenerek takip ediyorum. Objektif haberciliğiniz için teşekkür ediyorum" demişti.