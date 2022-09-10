Kılıçdaroğlu, Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bir dizi program için dün İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu, bugün sabah saatlerinde Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu'nun (BASİFED) düzenlediği toplantıya katıldı. Kılıçdaroğlu daha sonra Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleriyle buluştu.

Kılıçdaroğlu'na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de eşlik etti. Dernek yönetimi, Kılıçdaroğlu'na, teşekkür belgesi takdim etti. (ANKA)