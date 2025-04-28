Kılıçdaroğlu için açılan sitede dikkat çeken 8 başlık detayı!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına gönüllüler tarafından kurulan bir internet sitesi yayına başladı.
Sitede, Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştiriler ve bu eleştirilere verilen yanıtlar yer alıyor.
Sitenin “İsnat ve Cevaplar” başlıklı bölümünde, Kılıçdaroğlu’na yönelik kamuoyunda sıkça dile getirilen iddialar sıralanırken, bu eleştiriler hakkında detaylı açıklamalar yapıldı.
Kılıçdaroğlu’na yöneltilen ve sitede yanıtlanan 8 eleştiri ise şöyle:
Şaibeli Kurultay Meselesi
39 Milletvekili Meselesi
Dokunulmazlıkların Kaldırılması Meselesi
13 Seçim Kaybetti mi?
Cumhurbaşkanlığı Adaylığını Dayattı mı?
Zafer Partisi Protokolü
Ekmeleddin İhsanoğlu Meselesi
Mühürsüz Oylar Meselesi
Söz konusu internet sitesi, Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerine yönelik eleştirileri ve bu eleştirilere verilen yanıtları kamuoyunun değerlendirmesine sunmayı amaçlıyor.