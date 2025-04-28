Kılıçdaroğlu için açılan sitede dikkat çeken 8 başlık detayı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu için açılan sitede dikkat çeken 8 başlık detayı!

Gönüllüler tarafından Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir internet sitesi açıldı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına gönüllüler tarafından kurulan bir internet sitesi yayına başladı.

Sitede, Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştiriler ve bu eleştirilere verilen yanıtlar yer alıyor.

Sitenin “İsnat ve Cevaplar” başlıklı bölümünde, Kılıçdaroğlu’na yönelik kamuoyunda sıkça dile getirilen iddialar sıralanırken, bu eleştiriler hakkında detaylı açıklamalar yapıldı.

Kılıçdaroğlu’na yöneltilen ve sitede yanıtlanan 8 eleştiri ise şöyle:

Şaibeli Kurultay Meselesi

39 Milletvekili Meselesi

Dokunulmazlıkların Kaldırılması Meselesi

13 Seçim Kaybetti mi?

Cumhurbaşkanlığı Adaylığını Dayattı mı?

Zafer Partisi Protokolü

Ekmeleddin İhsanoğlu Meselesi

Mühürsüz Oylar Meselesi

Söz konusu internet sitesi, Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerine yönelik eleştirileri ve bu eleştirilere verilen yanıtları kamuoyunun değerlendirmesine sunmayı amaçlıyor.

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