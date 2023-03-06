Kılıçdaroğlu ile görüşen Akşener Saadet Partisi'ndeki toplantıya katılıyor

Siyasette kritik saatler yaşanıyor. Millet İttifakı'nın bugün saat 14.00'da gerçekleştirilecek olan toplantısı 16.00'a ertelendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener'in her iki belediye başkanına cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları için önerilerde bulunduklarını aktardı.

Zorlu, Akşener'in Kılıçdaroğlu'na bu öneriyi sunacağını belirtmişti. Akşener'in Millet İttifakı toplantısında beş liderle birlikte katılıp katılmayacağı tartışılırken liderlerin toplantısının 16.00'ya ertelendiği ifade edildi.

AKŞENER SAADET PARTİSİ’NDEKİ TOPLANTIYA KATILACAK

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener'in Millet ittifakı toplantısına katılacağını açıkladı.

Akşener'in Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü aktaran Zorlu, "Genel Başkanımız en başından bu yana verdiği mücadele gereği öneri getirdiğini ifade etmiştim. İki belediye başkanımızın Cumhurbaşkanı yardımcısı olması konusunda Genel Başkanımız ve Sayın Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdi. Şu an itibarıyla genel başkanımız Millet İttifakı toplantısına katılma kararı aldı" dedi.