Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı iddia! Ankara bu kulis bilgisiyle çalkalanıyor

CHP'li Mehmet Sevigen Beyaz TV'de Türker Akıncı'nın hazırlayıp sunduğu programda önemli açıklamalarda bulundu.

"KEMAL BEYE YAKIN OLAN İNSANLARDA BİR HAREKETLİLİK BAŞLADI”

Sevigen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kemal Beye yakın olan insanlarda bir hareketlilik başladı” diyen Sevigen, “hem milletvekillerinde hem aday olmayan belediye başkanlıklarında. Eskiden Kemal Bey umudu kesmişti. Herkes partinin yanındaydı. Şimdi partiyi tekrar alacağız deyince Kemal Bey'in etrafında bir birlik beraberlik olunca, parti ister istemez duygusal olarak bölünme noktasına giderken bir yandan da fiziksel de bölünecek endişesi vardı” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’nun mektup yazarak Kılıçdaroğlu ile görüşme talep ettiğini ifade eden Sevigen, “Birkaç defa görüşmek istedi. Kemal Bey kabul etmedi. O görüşmeyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili de, Allah rahmet eylesin Manisa Belediye Başkanımızın cenazesinde dile getirdi. Ekrem Bey hem mektup yazdı hem de 3-4 milletvekili aracılığıyla zaten yapıyor bunu.

"EKREM BEY BURADAN BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ"

Hem bayram hem de biliyorsunuz 5 tane yeni belediye başkanımız gözaltına alındı. Ekrem Bey'in böyle bir talebi olunca Kemal Bey de gitti onlarla görüşme yaptı. Orada Ekrem Bey'in söyledikleri, bu kasette sanki Kemal Bey'in işte her şeyi kabul etmiş, mağlup olmuş gibi açıklar duruma düşürecekken Ekrem Bey'i yani şey gibi böyle kendine gelen bir telefonu deşifre ediyor, anlatıyor gibi çok zor durumda bıraktı. Hatta Kemal Bey kendi yakın arkadaşlarından bir tanesini çağırıp 'Ya nasıl yapıyorsunuz? Utanmıyor musunuz? Böyle bir olay olur mu? Bu kaset en çok bize zarar verir' dedi. Yani iki kişinin görüşmesini sanki kayda alıp ya da açık diyafona basıp dinletip şey anlatır gibi böyle FETÖ taktiği gibi bir olay olunca Ekrem Bey buradan büyük zarar gördü" ifadelerini kullandı.