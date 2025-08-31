Kılıçdaroğlu ile ilgili ortalığı birbirine katacak iddia!

Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, tv100’de yayımlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk olan Sinan Burhan’a Kurultay davasının yaklaşmasıyla beraber konuyla kritik açıklamalarda bulundu.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi;



“Kemal Bey mutlak butlan ve mahkeme ile ilgili aylardır tek yorum yapmadı. Mahkemede davacı pozisyonunda da değil. Algı sanki dava açmış gibi. Kara propaganda davaya sebep olan değişimciler. Yakın çevresine de 22 aydır mahkeme ile ilgili bir tek cümle yorumda bulunmadı.

‘’HAYIR DEME ŞANSI YOK’’

15 Eylül’e kadar da bu tavrı sürecek. Mahkeme kararına uyacak. Mutlak butlan olursa açıkladığı gibi hayır deme şansı yok. Hakarete varan sosyal medya ve medya lincine rağmen diyalog kapısını kapalı tutmayacak.”