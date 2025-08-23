Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar birbirine girdi! Kavgada bile söylenmeyecek sözler

Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar birbirine girdi! Kavgada bile söylenmeyecek sözler

Gazeteci Uğur Dündar, CHP’nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini hedef alan sözleri sonrası sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi.

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin "CHP, halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşıyor" dediğini iddia eden bir paylaşıma "Demek ki CHP doğru yolda" yorumunu yapan Uğur Dündar'a "gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhteris" demişti.

"ISLAH OLMAZ MUHTERİSLERİN DE KEPAZELİĞİNİ SÖYLEMEK GÖREVİMDİR”

Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar hakkında yaptığı paylaşımda, “Gazetecilik gibi kutsal bir mesleği icra eden kıymetli ve onurlu gazetecileri tabii ki tenzih ederim. Ama söylemediğim bir cümleyi sadece iftira kampanyasına çevirebilmek adına, “Demek ki CHP doğru yolda!” diyebilecek kadar gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhterislerin de kepazeliğini söylemek görevimdir” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Uğur Dündar ise, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi için söylediği sözlere sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi.

"YILLARCA BÖYLE BİRİNİ DESTEKLEMİŞ OLMAM KEPAZELİKMİŞ!..”

X platformundan paylaşımda bulunan Dündar, “Kemal Kılıçdaroğlu benim için "kepaze" demiş! Haklı! Yıllarca böyle birini desteklemiş olmam KEPAZELİKMİŞ!..” dedi.

