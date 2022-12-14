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Kılıçdaroğlu İstanbul'a indi. Saraçhane'ye gidiyor

Almanya ziyareti için Berlin’de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için Türkiye’ye döndü. İmamoğlu Kılıçdaroğlu’nu karşılamak için İstanbul Havalimanı’na geldi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 23:16
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Kılıçdaroğlu İstanbul'a indi. Saraçhane'ye gidiyor

Kılıçdaroğlu İstanbul'a indi. Saraçhane'ye gidiyor
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İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu ile aynı araca binerek Saraçhane'ye hareket etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren 53. madde uygulandı. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

Karara tepki yağarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'daki planlarını iptal ederek Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu'nun uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu karşılamak için İstanbul Havalimanı’na geldi. Kılıçdaroğlu’nu karşılamak için havalimanına gelem isimler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yer aldı.

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