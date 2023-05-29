Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Erdoğan'a 352 bin 536 oy fark attı

İstanbul İl Seçim Kurulu, cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunun kesin olmayan sonuçlarını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Erdoğan'a 352 bin 536 oy fark attı

İstanbul İl Seçim Kurulu, cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu çerçevesinde kesin olmayan sonuçlarını açıkladı. İstanbul'daki 39 ilçeden gelen sonuçların yer aldığı tutanaklar, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ndeki İl Seçim Kurulu'nun kapısına asılarak ilan edildi.

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Açıklanan tutanak sonuçlarına göre, İstanbul'da sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmen sayısı 11 milyon 375 bin 616 olurken, oy kullanan seçmen sayısı 9 milyon 984 bin 159 olarak belirtildi. Oy kullanmayan 1 milyon 391 bin 457 vatandaşın bulunduğu seçimde, oy kullanan vatandaşların geçerli oy sayısı 9 milyon 889 bin 852; geçersiz oy sayısı ise 94 bin 307 olarak bildirildi.

Verilere göre, İstanbul'da, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 5 milyon 121 bin 194, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 4 milyon 768 bin 658 oy aldı.

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