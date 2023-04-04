Emeklilerin bayram ikramiyesi 8500 TL olacak. Kılıçdaroğlu açıkladı: Kurban Bayramında hesaplara 15 bin lira yatacak

Editör: İsa Karaarslan

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Trabzon'da konuştu. Kılıçdaroğlu, iktidara geldiğinde kendileri ya da saray için değil halka çalışacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

AFAD'ın dediği kadar var... Bir fırtına var. Ekrem başkan İstanbul'u gerçekten de hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem Fatih Sultan Mehmet'in öngördüğü İstanbul yapacak Aynı zamanda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevini yapacak. Önündeki tüm bürokratik engelleri kaldıracak. Bu ülkede kavgadan bıkmadık mı? 85 milyonu kucaklaştıracağım. Bir arada olacağız ve güzel Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz.

Emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban bayramında verilecek ikramiye asgari ücret kadar olsun dedik. 8500 TL... eksik verdiler. Cumhurbaşkanı seçildiğimde önümüzdeki bayram emeklilerin hesabında 15 bin TL yatacak. Göreceksiniz... Diyecekler ki parayı nereden bulacaksın. Söz söz. Bay Kemal o paranın tamamını bulacak. 5'li çeteye, uyuşturucu baronuna para var, milyon dolarlar dönüyor, 5 yerden 6 yerden maaş alana para var... Emekliye gelince para yok! Para var, alacağım, vereceğim.

“418 MİLYAR DOLARI ALIP MİLLETİN CEBİNE KOYACAĞIM”

418 milyar dolarlık bir hortum var. O paranın tamamını alacağım ve bu milletin cebine koyacağım. Kim ne götürdüyse kuruşu kuruşuna biliyorum... İktidara gelirsek 1 ay içinde esnafın pandemi döneminde çektiği kredilerin faizini sileceğiz. Esnaf rahat nefes alacak. Stopaj vergisini sıfırlayacağız. Zincir mağazalardan en çok esnaf şikayet ediyor. Sana söz o beladan kurtaracağım esnafı. Benim cumhurbaşkanı adayı olmama engel olmak istediler.

Gençler üniversite sınavına gireceksiniz, üniversiteye gidiyorsunuz, kazanıyorsunuz ama sözlü sınavda hakkınız yeniliyor, torpili olanlar yukarı; ama sizin hakkınız yeniliyor. Söz verdim o torpili kaldıracağım.

“İKTİDAR OLMANIN YOLU ÇALIŞMAKTAN GEÇER”

İktidar olmanın yolu çalışmaktan geçer, beraber olmaktan geçer, kul hakkı yememekten geçer. Bütün Trabzonlu kardeşlerime sesleniyorum. Biz beraberiz. Altı lider beraberiz. Altı lideri bir araya getiren demokrasidir, yolsuzlukla mücadeledir. Altı Masa'yı bir araya getiren bu ülkede adaletin artık olmamasıdır. Biz bir araya geldik. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Kadın haklarını getireceğiz, gençlerin isteklerini yapacağız. Saray'a değil halka çalışacağız. Trabzon'da güçlü milliyetçi damarın olduğunu biliyorum Kimse unutmasın, gerçek milliyetçi arıyorsanız o da biziz. Allah nasip eder cumhurbaşkanlığına geldiğimizde Süleyman Şah Türbesi'ni alacağım, vatan toprağına getireceğim.

“DOLARLI İHALELERİ TÜRK LİRASINA ÇEVİRECEĞİM”

Yandaşlara euro veya dolarla ihale yapıyorlar. Ne yapıyorlarsa yabancı parayla. Hani Türk Lirası vardı. Hani milliyetçiydik? Bunların milliyetçiliğini gördünüz mü? Bay Kemal'in sözü var o dolarlı ihalelerin tamamını Türk Lirası'na çevireceğim. Bizim milliyetçiliğimizi Saraydakiler değil, tüm dünya bilecek. Ne diyordu rahmetli Ecevit, "Bizim milliyetçiliğimiz Akdeniz sularındadır" diyordu. Ne ezen ne ezilen hakça insanca hakça bir düzen diyordu Ecevit. Bu düzeni getireceğiz.

Umutlarınızı kaybettiğinizi biliyorum. Şunu unutmayın. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. O hayallerin tamamını gerçekleştireceğim. Trabzon bir dünya şehri aslında. Görkemli tarihi var.