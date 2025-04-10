Kılıçdaroğlu listelerine almıştı. O partiden CHP’ye ağır eleştiri!

DEVA Partisi Tekirdağ İl Başkanı Ozan Varan, AKP ve CHP'ye sert eleştiriler yönelterek, Türkiye’de siyasetin iki kutuplu olduğu ve bundan kurtulması gerektiğini savundu. CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili listelerinde yer verdiği DEVA Partisi’nden gelen bu çıkış dikkat çekti. Varan, iktidarın ülkeyi ekonomik ve adalet krizine sürüklediğini belirtirken, CHP’yi de somut çözümler üretememekle suçladı.

“CHP ÇÖZÜM GETİREMİYOR”

Ozan Varan, Türkiye’nin siyasi tablosunu “Ülke, uzun süredir iki kutba sıkışmış vaziyette. Bir tarafta halktan kopmuş, sorunları görmezden gelen bir iktidar var; diğer tarafta ise yıllardır bu iktidara karşı etkili bir proje sunamayan bir ana muhalefet. AK Parti, ekonomik krizlerle ülkeyi batırdı, adaleti ve kurumsal yapıları çökertti. Ancak CHP de bu tabloya karşı halkı heyecanlandıracak, uygulanabilir çözümler getiremiyor. Millet artık sadece şikâyet edeni değil, ne yapacağını bilen ve bunu açıkça anlatan bir alternatif arıyor. Umut, kutuplaşmada değil; vizyonda, hazırlıkta ve kararlılıkta yatıyor.” sözleriyle yorumladı.

“ALİ BABACAN BİZİM CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZDIR”

Türkiye’nin kurtuluşunun yeni bir başlangıçta olduğunu ifade eden Varan, DEVA Partisi’nin sunduğu alternatifi “Bugün Türkiye’nin önünde yepyeni bir yol var. 22 eylem planıyla her alanda somut çözümler sunan, anayasa çalışmasıyla hukuk devletini yeniden inşa etmeye hazır bir ekip var. Sorunlara sloganla değil, planla yaklaşan bir siyasi akıl var. Ve bu aklın başında, Türkiye’nin en zor günlerinde ekonomiyi ayağa kaldırmış, devlet yönetiminde tecrübeli bir lider var: Sayın Ali Babacan. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız odur. Türkiye ikiden büyüktür; gerçek çözümleri ve yeni bir başlangıcı hak ediyor.” sözleriyle övdü

Kılıçdaroğlu’nun 2023 seçimlerinde ittifak stratejisi kapsamında DEVA Partisi’ne milletvekili listelerinde yer açması, iki parti arasında bir dönem yakın iş birliği sağlamıştı. Ancak Varan’ın açıklamaları, bu ittifakın artık geride kaldığını ve DEVA Partisi’nin CHP’yi rakip olarak gördüğü şeklinde yorumlanıyor.