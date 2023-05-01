Kılıçdaroğlu Manisa'da açıkladı ‘150 bin taşeron işçisine kadro vereceğiz’

Kılıçdaroğlu, devletin taşeron işçi çalıştırmasının saygınlığına gölge düşüreceğini belirterek, "Devlet taşeron işçi çalıştırmaz, kadrolu işçi çalıştırır. Taşeron işçisi devlette olmaz. Onun mücadelesini uzun yıllardır veriyorum. Bir kısmı yapılmadı. Yaklaşık 150 bin taşeron işçisine kadro vereceğiz, söz veriyorum. Bay Kemal sözü" dedi.

Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala, Manisa mitinginin yanı sıra Zonguldak ve Bartın'da da halka hitap etti.

Konuşmasına önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kısa birer konuşma yaparak desteklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Biz yeni bir hamleyi, üretim hamlesini, istihdam hamlesini başlatacağız. Türkiye'yi kendi bölgesinde en güçlü ülke haline getireceğiz. 5 yılda Türkiye'nin çehresi değişecek. 5 yıl içinde kendi içinde barışık ve güzel hizmet eden bir yönetimle uyum içinde çalışan bir Türkiye ortaya çıkacak."

"150 BİN TAŞERON İŞÇİYE KADRO VERECEĞİZ"

Miting sırasında açılan "Karayolları asıl işi yapan taşeron işçilerine hakkı olan kadro verilsin" yazılı pankartı gören Kılıçdaroğlu, "Endişelenmeyin. Bakın devlet taşeron işçi çalıştırmaz, kadrolu işçi çalıştırır. Devletin taşeron işi varsa o devletin saygınlığına gölge düşürür. Kadrolu öğretmen, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen. Ne demek ya? Öğretmen öğretmendir. Kadroludur, aylığını alır mesele biter. İşçi, işçidir. Kadrolu işçidir. Taşeron işçisi devlette olmaz. Onun mücadelesini uzun yıllardır veriyorum. Bir kısmı yapılmadı. Yaklaşık 150 bin taşeron işçisine kadro vereceğiz, söz veriyorum. Bay Kemal sözü!" ifadelerini kullandı.

"O PARAYI GERİ GETİRECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu "Bu millet soğana muhtaç edildi, mutfaklarda yangın var. Bunların döneminde Türkiye soyuldu, 418 milyar doları iç ettiler. O 5'li çetelerin burnundan fitil fitil getireceğim. 'Bu parayı nasıl getireceksin?' diyorlar. Bay Kemal bunların hepsini bilir. 27,5 yıl devlette çalıştım hesap uzmanlığını yaptım. Bunların hepsini bilirim. Hiçbir uluslararası mahkeme devletin soyulmasına evet demez. Hukuksa hukuk o parayı geri getireceğiz." dedi.

"SARAYDA YAŞAMAK GİBİ DERDİM YOK"

İki kırmızı çizgileri olduğunu vurgulan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün Manisa bütün Türkiye bütün dünya bilsin bizim iki kırmızı çizgimiz var bayrak ve vatan. Bayrak ve vatan bizim için vazgeçilmezdir. Türlü türlü iftiralar. Bunların hiçbirine inanmayın 6 lider birlikteyiz beraberiz halkın karşısına çıkıyoruz. Kul hakkı yemeyeceğim ve yedirmeyeceğim. Ülkeye huzuru getireceğiz, kavgayı bitireceğiz. İnsanlar 'Bugün başımıza ne gelecek?' diye korkmayacaklar sözüm söz. Ülkemi ve insanlarımızı seviyorum. Sizler gibi yaşıyorum benim sarayda yaşamak gibi derdim yok. Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya'sına gideceğim." şeklinde konuştu.