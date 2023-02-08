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Kılıçdaroğlu meydan okudu: Gelsinler tutuklasınlar

Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarının deprem bölgesinde yaptıklarını alıntı yaparak “Gelsinler tutuklasınlar” Dedi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 15:20
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Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kılıçdaroğlu meydan okudu: Gelsinler tutuklasınlar
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremin ardından Adana'da incelemelerde bulunmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramamaraş'taki depremde yıkılan Adana'daki 14 katlı Zeray Apartmanı’nda sürdürülen kurtarma çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi almıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarının deprem bölgesinde yaptıklarını alıntı yaptı.

Kılıçdaroğlu şu sözleri söyledi:

“GELSİNLER TUTUKLASINLAR”

Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar.

Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Gelsinler tutuklasınlar.

Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız. Gelsinler tutuklasınlar.

Biz bu enkazı kaldırırız.

Ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın. Çok işimiz var.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN DEPREM PAYLAŞIMLARI

Mansur Yavaş:

Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık.
Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor.

Ekrem İmamoğlu:

Hatay İskenderun Limanı’ndaki yangın kontrol altına alındı, tamamen söndürülmesi için tüm ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor.

Tunç Soyer:

Tüm İzmir'in kalbi sizlerle. 

İlk andan itibaren yardım çağrılarımıza sessiz kalmayan, bu koca depoyu dolduran İzmirlilere gönülden teşekkür ediyorum. 
Desteklerinizi http://umuthareketi.izmir.bel.tr, http://birkirabiryuva.org Gaziemir Fuar İzmir, Kültürpark ve APİKAM'a iletebilirsiniz.

Vahap Seçer:

Felaketin boyutu çok büyük. 

308 personel, 190 itfaiye ve iş makinası ile afet bölgelerinde ilk andan itibaren ekiplerimiz arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.
Hep birlikte bunun da üstesinden geleceğiz.

NE OLDU?

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden oldu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremin ardından Adana'da incelemelerde bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramamaraş'taki depremde yıkılan Adana'daki 14 katlı Zeray Apartmanı’nda sürdürülen kurtarma çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi almıştı.

Kılıçdaroğlu'na, gelişinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar eşlik etmişti.

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SS
8.02.2023 16:20
öncelikle yapılanları küçümsemiyoruz, çok büyük hataları duymazdan gelen iktidar, yandaşlarının hataları bil burada kişileri değil olayları eleştirin Ankara bld Ankaradan geldi çevre il bl niye yok  
 
ALLAH BELANIZI VERİR
8.02.2023 16:13
Merkezin ihtiyat akçesi kefen parasıydı bu günler içindi EYYY akp sempatizanları 23 yıldır deprem vergisi MEHMET ŞİMŞEK yol yaptık diyordu yollar ne oldu pis pis yere yapılan hava alanını kim yaptı?  
 
1950
8.02.2023 16:11
Kemal abi bir canımız var, binlerce insan gitmiş, çok haklısın, zaten 3 kez sizi öldürmeye kalkmadılar mi bu ahlaksızlar  
 
TÜM YORUMLAR (21)
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