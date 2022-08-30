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  • Kılıçdaroğlu öğretmenlere biber gazlı müdahaleye tepki gösterdi: Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz

Kılıçdaroğlu öğretmenlere biber gazlı müdahaleye tepki gösterdi: Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’da özel öğretmenlere yaka paça müdahale eden polise tepki göstererek, “‘Al bunu’ diyen o kişi beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz” dedi.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 18:36
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Kılıçdaroğlu öğretmenlere biber gazlı müdahaleye tepki gösterdi: Al bunu diyen o kişi beni beklesin

Kılıçdaroğlu öğretmenlere biber gazlı müdahaleye tepki gösterdi: Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz
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Ankara'da TMMOB Eğitim ve Kültür Merkezi'nde birinci yaşını kutlayan Özel Sektör Öğretmenler Sendikası, kutlamanın ardından basın açıklaması yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) yürümek istedi. Polis, yürüyüşe izin vermedi.

Ardından sendika başkanı ve üyelerinden oluşan grup, Madenci Anıtı'na yürümek ve açıklamayı burada yapmak istedi. Polis, grubun bu talebine de izin vermedi. Sendika yürüyüşe geçmek için hareket etmek isteyince TMMOB binasının bahçesinde polis gruba biber gazıyla müdahale etti. Müdahalede 3 avukat, 2 öğretmen 5 kişi gözaltına alındı.

"AL BUNU DİYEN O KİŞİ BENİ BEKLESİN"

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bir emniyet yetkilisinin “Alın bunu” diye bağırdıktan sonra bir kadına müdahale ettiği görülüyor. Videoyu sosyal medya hesabından alıntılayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… ‘Al bunu diyen’ o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!”

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