Kılıçdaroğlu planı ortaya çıktı! Ankara kulislerinde çok konuşulan iddia

CHP’nin 15 Eylül tarihinde gerçekleşecek “mutlak butlan” davası yaklaşırken, Ankara kulisleri de söylentiler artmaya başladı. Belediyelere yönelik operasyonlarla baskı altına alınmaya çalışılan CHP, gerçekleşen tüm anketlerde birinci sıradaki konumunu korumayı devam ettiriyor.

Ankara kulislerinde iktidarın “mutlak butlan” kararı çıkması halinde ana muhalefet içinde doğacak boşluktan yararlanıp, “Baskın seçimi gündeme getirebileceği’’ iddia ediliyor. CHP için kritik Eylül süreci yaklaşırken, 38. Olağan Kurultay ve İstanbul Kongresinin iptali istemli davalar 15 ve 21 Eylül’de görülecek. 15 Eylül’deki duruşmada “mutlak butlan” kararı çıkarsa, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultay hükümsüz kalacak ve parti Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki eski yönetime geçecek.

Seçime hazırlık göstergeleri arasında “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, MHP lideri Bahçeli’nin başlattığı “Terörsüz Türkiye” söylemine sarılması, savunma sanayi yatırımları, Merkez Bankası’nın rezerv biriktirmesi, Hazine’nin 622 milyar lira borçlanması, iktidarın ‘Güçlü Türkiye’ söylemini yeniden ön plana çıkarmasına dikkat çekiliyor.

CHP davasından “mutlak butlan” kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu ile beraber değişim kurultayından önceki Parti Meclis’i göreve geri iade edilecek. Kılıçdaroğlu’nun görevi kabul etmemesi mümkün değil fakat bir süre sonra kurultayı toplayarak genel başkan seçimine gitmesi bekleniyor. Bu ‘makul süre’ tamamen PM üyelerinin ve genel başkanın inisiyatifinde olacak. Mevcut yönetim mümkün olan en kısa sürede kurultayın toplanması gerektiğini ifade edilirken, parti içi muhalefet partinin toparlanması için en az bir yıllık bir süreç gerektiğini belirtiyorlar.