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Kılıçdaroğlu Sarıgül'ü ziyaret ediyor

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Merkezi'nde Genel Başkan Mustafa Sarıgül ile görüşme gerçekleştiriyor.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 12:13
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Kılıçdaroğlu Sarıgül'ü ziyaret ediyor

Kılıçdaroğlu Sarıgül'ü ziyaret ediyor
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Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi'ni (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile partinin genel merkezinde görüşme gerçekleştiriyor. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Sarıgül'ün açıklama yapması bekleniyor.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcıları; Gülizar Biçer Karaca, Gökçe Gökçen ve Muharrem Erkek eşlik etti.

KILIÇDAROĞLU, DSP GENEL MERKEZİNİ ZİYARET EDECEK
Kemal Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te ise Demokratik Sol Parti'yi (DSP) ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu, genel merkez binasında Genel Başkan Önder Aksakal ile görüşme gerçekleştirecek.

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