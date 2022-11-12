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Kılıçdaroğlu, Selçuk Bayraktar'la yıllar önce yaptığı görüşmeyi anlattı: İkitelli'deki ofisinde...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’da partisinin İl Başkanlığınca düzenlenen İş İnsanlarıyla Buluşma Toplantısı'na katıldı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 04:55
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Kılıçdaroğlu, Selçuk Bayraktar'la yıllar önce yaptığı görüşmeyi anlattı: İkitelli'deki ofisinde...

Kılıçdaroğlu, Selçuk Bayraktar'la yıllar önce yaptığı görüşmeyi anlattı: İkitelli'deki ofisinde...
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Toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra; CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Lale Karabıyık, Millet İttifakı'nın temsilcileri, CHP milletvekilleri ve iş insanları katıldı.

Toplantının başında açılış konuşması yapan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan ile evli olan Baykar şirketinin müdürü Selçuk Bayraktar ile yıllar önce yaptığı görüşmeden bahsetti.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"SAYIN ERDOĞAN'IN DAMADI OLAN İŞ İNSANIYLA GÖRÜŞTÜM"

"Ben SİHA'ları yapan, şimdi Sayın Erdoğan'ın damadı olan iş insanıyla da görüştüm. Ama daha evlenmeden önce görüştüm. İkitelli'deki ofisinde görüştüm. Yaptığı başarılı çalışmaları orada gördüm. O zaman babası da hayattaydı. Engeller vardı engellerin kaldırılması için elimizden gelen her türlü çabayı gösteririz dedim. Çünkü bilim ve bilime değer verip bilimden yola çıkarak üretim, üretmeye bir şeyler yapmak dünyayı değiştirmek demektir. İnsanoğlu tekerleği bir milyon yılda buluyor. Bir milyon yılda tekerleği keşfediyor. Şimdi her saniyede birden fazla buluş var ve Türkiye bunun neresinde"

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