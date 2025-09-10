Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! 4 sayfalık açıklamasına tepki yağdı

CHP'nin 15 Eylül'de Özgür Özel'in Genel Başkan olarak seçildiği 38. Olağan Kongresinde 'şaibe' iddiasıyla görülecek davadan 'mutlak butlan' kararı çıkması durmunda parti genel başkanlığına geri döneceği konuşulan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı tepkiyle karşılandı.

SESSİZLİĞİNİ BOZMAMIŞTI

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması, CHP'nin kararı kabul etmemesine rağmen, binlerce polis ve biber gazı eşliğinde Gürsel Tekin'in binaya girmesi gündeme bomba gibi düşerken, Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili sessizliğini bozmaması dikkat çekmişti.

4 SAYFALIK PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Gündemdeki konulara ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmayan Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kuruluşunun yıl dönümü için 4 sayfalık paylaşım yapması tepki çekti.

Açıklamalarda partinin yaklaşık bir senedir yaşadıklarına değinmeyen Kılıçdaroğlu'na eleştiri yağdı.

