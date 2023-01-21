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Kılıçdaroğlu Sinan Ateş için söz verdi: Her şeyi biliyoruz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ülkücü Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz.” dedi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 22:19
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Kılıçdaroğlu Sinan Ateş için söz verdi: Her şeyi biliyoruz

Kılıçdaroğlu Sinan Ateş için söz verdi: Her şeyi biliyoruz
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 4 ay sonra Sinan Ateş’in katillerini adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacaklarının sözünü verdi. “Bu Kurtlar sofrası kazanamayacak.” diyen Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkücü Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP’de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak.”

“SİNAN ATEŞ OLAYININ ÜSTÜNE GİTTİĞİNİZ İÇİN ALLAH RAZI OLSUN”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iki gün önce hayatını kaybeden CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’ın babası, eski Sakarya Milletvekili Nadir Latif İslam için Sakarya’ya giderek aileye taziye ziyaretinde bulunmuştu.

Taziyeden ayrılırken Kılıçdaroğlu’nun yanı gelen bir yurttaş tokalaştı ve “Kemal Bey iyi akşamlar Sakaryalı bir ülkücü olarak çok teşekkür ediyorum Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun. Bütün arkadaşlar adına konuşuyorum burada” diye konuştu.

Daha sonra yurttaş ile Kılıçdaroğlu arasında şu diyalog yaşandı:

Kılıçdaroğlu: Eyvallah, gideceğiz..

Yurttaş: Camilerde mevlüt dahi okutturmuyorlar Sinan Ateş adına

Kılıçdaroğlu: Onu biliyorum haberim var

Yurttaş: Lütfen dillendirir misiniz bu olayı

Kılıçdaroğlu: Dillendiririz tabii, takipçisi olacağız bu olayın ayrıca

Yurttaş: Güveniyoruz size zaten.

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