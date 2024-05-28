Kılıçdaroğlu sırtındaki hançeri açıkladı. Kurultayın ardından ilk kez canlı yayına çıktı

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV'ye katıldı. Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında gazeteci Elif Doğan Şentürk, Zafer Arapkirli, Atakan Sönmez ve Ali Kemal Erdem'in sorularına yanıt verdi.

"SIRTIMDAKİ HANÇER" SÖZLERİ

Kılıçdaroğlu'na, CHP kurultayındaki "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" dediği sözleri hatırlatıldı.

Kurultayda yaptığı konuşmasındaki hançer sözlerine Kılıçdaroğlu, "Beraber yola çıktığınız arkadaşlar, birlikte mücadele ettiğiniz, birlikte kavga verdiğiniz ve "İlla sen Cumhurbaşkanı adayı ol" diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın taktirine sunayım. Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım. Böyle bir şey aklımdan geçmiyordu" şeklinde yanıt verdi.

MYK, PM ve bütün toplantılarda kendisine mutlaka başkan olunması gerektiği söylendiğini belirten Kılıçdaroğlu, şimdi ise arkasından "Keşke aday olmasaydı" denildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, canlı yayında yaptığı açıklamalarında siyasete teklif üzerine girdiğini belirterek, genel başkan olmanın bir konjektur işi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, devamında ise, "Kamuoyu sizin genel başkan olmanız konusunda belli bir olgunluğa oluşursa siz zaten mecburen genel başkan olursunuz" diye konuştu.

NEDEN OFİS AÇTI?

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarında ofis açması ve çalışma düzenine ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, ofis açma kararını şu sözlerle savundu:

Ofis açtığım için eleştiriler aldım. Çok sayıda talep var ve insanlar benimle görüşmek istiyor. Hepsini evde kabul etme şansım yok. Bizim eski genel başkanlar da ofis açıyor, ben de bir ofis açtım. İnsanlarla oturup konuşuyoruz. Kimisi tez hazırlıyor, sorular soruyor. Gazeteci bir kitap yazacak, geliyor sorular soruyor. Öğleye kadar kendime vakit ayırıyorum; kitap okuyorum, yazı yazıyorum, iletilere ve raporlara bakıyorum. Öğleden sonra ise ofise gidiyorum. Vatandaşlar, politikacılar ve STK'lar geliyor, oturuyoruz, konuşuyoruz. Geniş zaman ayıramasam da 10 günde bir felsefeci, tarihçi ve sosyologlarla 4.5-5 saatlik görüşme ve tartışmalar yapıyorum. Bu tartışmalar çok keyifli ve benim buna ihtiyacım var.

Kılıçdaroğlu, çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "Neden korkuyoruz, çekiniyoruz? Ben bu ülke için elimden gelen tüm çabayı gösterdim ve göstermeye devam ediyorum. Ülkenin bu kadar sorunu varken, Kemal Kılıçdaroğlu bu sorunlara çözüm üretmek ve önderlik yapmak durumundadır. 'Niye ofis açtı' hayatımda duyduğum en saçma sözlerden biri. Eğer bir insan bu ülkenin huzuru ve refahı için çalışacaksa, bunun Kemal Kılıçdaroğlu olması şart değil. Herkes çalışmalı ve üretmeli" ifadelerini kullandı.

ZAFER PARTİSİ İLE YAPILAN PROTOKOL

Zafer Partisi ile yapılan protokole ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ile bir görüşme yapıldığını ve o sırada kendisinin haricinde bir de belediye başkanı arkadaşının bulunduğunu söyledi. Oğan'ın kendisine talepte bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, diğer liderler olmadan herhangi bir vaatte bulanamayacağını ve liderlerle görüştükten sonra açıklamalarda bulunabileceğini söylediğini aktardı.

Görüşme sonrasını takip eden günde bütün liderleri aradığını belirten Kılıçdaroğlu, liderlerin bir sorun olmadığını ve adaylarının Kılıçdaroğlu olduğu için oturup konuşabileceğini ifade ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Zafer Partisi ile bir araya geldiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, görüşmelerde Zafer Partisi'nin de taleplerini dile getirdiklerini anlattı.

"O günün koşullarını bir tarafa bırakıp, bugüne göre yorum yapmak kadar yanlış bir şey yok. Kaldı ki o dönemki anketlerin hepsinde biz öndeyiz" diyen Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi ile protokol imzaladıklarını söyleyerek protokolde bulunan bir maddeye vurgu yaptı.

Kılıçdaroğlu, protokolde "Belediye Başkanlarını mahkeme kararı olmadan kayyum atanmasının doğru olmadığı ve önüne geçileceği" ibaresinin bulunduğunu ve Zafer Partisi'nin Genel Başkanı için "Buna imza attı, bunu kimse konuşmuyor" dedi.

ADAYLIK SÜRECİ

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde adaylık konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Aday olacaksın', 'Mutlaka aday olmalı' diyorlardı. Daha önce de iki kez cumhurbaşkanlığı seçimi oldu ve ben aday olmadım. Kimse de o dönem sen aday ol demedi. Bizim partide dayatma olmaz" dedi.

Altılı masada alınan kararları oy birliği ile aldıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Başlangıçta hiç adaylık konuşmadık. Bu bana söylendi. 'Adaylığınızı şimdiden açıklayalım' dediler. 'Hayır' dedim" şeklinde konuştu.

MERAL AKŞENER MASADAN NEDEN KALKTI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in masadan kalkışının gerekçelerini tam olarak anlayamadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, "Bir gün uygun bir ortam olursa, ilk sorum bu olacak. O kadar zor koşullarda mücadele verdik ki. Yorum yaparken o günün atmosferine bakmalısınız. Bir akıl tutulması var. Benim anladığım gazetecilik böyle değil. Araştırır, inceler. Hiçbir detaya girmeden doğrudan doğruya Kılıçdaroğlu'na nasıl saldırırız, nasıl eleştiririz. O günkü anketlerde ben önde çıkıyordum, bugünkü anketlerde ise başkası önde çıkıyor. E, o gün neden bunu söylemediniz?" dedi.

31 MART SEÇİMLERİ

Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak CHP'nin birinci gelmesinden son derece mutluluk duyduğunu ifade etti ve CHP'ye başarılar diledi.

CHP'ye uzun yıllar boyunca hizmet ettiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Bu mücadele, aslında bir halk mücadelesidir. CHP'ye yönelik toplumda oluşan algı, partinin sadece belirli bir kesime hitap ettiği yönündeydi. Ancak, halka açıkça parti hakkında bilgi verme çabalarımız sonucunda bu algı değişti. Çünkü halkla yaptığınız görüşmelerde -özellikle kanaat önderleriyle gerçekleştirdiğim toplantılarda- tüm eleştirileri dinlemek ve samimi cevaplar vermek zorundasınız. Bu samimiyet, aramızda sağlıklı bir zemin oluşturdu. Ayrıca, partimizin hataları da oldu ve bu nedenle gelin helalleşelim dedim" ifadelerini kullandı.