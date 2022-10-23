Kılıçdaroğlu CHP'li belediye başkanlarını uyardı: Telefonlarınız dinleniyor

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberinde yer alan bilgilere göre, parti kurmaylarından edinilen bilgilerde; Kılıçdaroğlu Sivas’taki Çalıştay'da başkanlara sosyal yardımlarla ilgili önerilerde bulunarak, “Yoksullara pozitif ayrımcılık yapın. Emeklilere, yoksullara, engellilere büyük özen gösterin. Hiçbirinin aç kalmasına izin vermeyin” talimatını verdiği belirtildi.

Başkanları telefonlarının dinlendiğine yönelik uyardığı da belirtilen Kılıçdaroğlu’nun “Telefonlarınız dinleniyor. Ancak gizli kapaklı bir işimiz olmadığı için bu konuda da endişeleneceğimiz bir şey yok” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun "Bunlar sizden oy almak için yalan söylüyorlar, yalan. Bu kadar yalanın da arkasından gitmeyin" ifadeleri de dikkat çekmişti.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sivas’ta oyumuzun düşük olduğunu biliyorum. Sivaslı kardeşlerimin düşünmesini isterim bugün içinde bulunduğunuz olumsuz koşullar sizin kaderiniz mi?

Oy verdiniz, o zaman şu soruya her Sivaslı kardeşimin sorması gerekir; ey iktidar sana oy verdik neden Sivaslılar büyük kentlerin varoş semtlerine sığınıyor.

Ne hikmetse Sivas bir türlü büyükşehir olamıyor çünkü nüfusunu tutamıyor. Sevgili Sivaslılar niye oy verdiniz diye eleştirmiyorum ama andığa giderken Türkiye’yi çocuklarınızı köylerinizi düşünün.

Bir insan doğduğu kentte mutlu olmak ister. Eğer mutlu olamıyor sizi büyük kentlerin varoşlarına sizi itiyorsa bir sorun var demektir. Israrla söylüyorum, Anadolu'nun içi boşalıyor diye."

“SİYASET ZENGİNLEŞME ARACI DEĞİL”

"Fabrikalar boşalıyor köylüyü arazisine, hayvanına küstürdüler. Böyle bir ortam varken her birimizin oturup düşünmesi lazım. Kendi kaderimizi belirleyeceksek yeni bir anlayışın egemen olması lazım.

Siyaset zenginleşme aracı değildir. Halkın oylarıyla milletvekili, bakan olan, cumhurbaşkanı olan kim olursa olsun halka hizmet etmek için gelir zenginleşmek için gelmez oraya. Bu anlayışı değiştirmemiz lazım."

“TÜRKİYE’Yİ ORTA ÇAĞ KARANLIĞINA SÜRÜKLEYECEĞİM DEMEKTİR”

"Sivas’ta 22 okulu yıkıyorlar yeni okul yapacağız diye. Temel bile atılmadı. Buradan Sivaslı kardeşlerime sesleniyorum önüne bir AK Partili veya MHP'li bir milletvekili gelirse, ‘Kardeşim Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki yapamadığınız 22 okulun temelini de biz atacağız, altı ay içinde bu köy okullarını halka teslim edeceğiz.' İki yıldır yapamıyorlar.

Bir iktidar okul yapmaktan vazgeçmişse Türkiye'yi ortaçağ karanlığına sürükleyeceğim demektir.

Bir demir çelik fabrikası var burada tam bir yılan hikayesine döndü. Buradan binlerce insan geçinirdi. Hâlâ ölü gibi yatıyor orada. Bir kentte bir fabrika çalışmaz mı ya. Fabrika çalışmıyor.

Sivaslı kardeşlerime söz veriyorum Allah kısmet ederse Millet İttifakı olarak iktidar olacağız, o fabrikayı kamuya alacağız. Orada Sivaslılar çalışacak alın terinin karşılığını alacak, orada yaratılan katma değer Sivas’ın olacak."

“BÖYLE BİR REZALET GÖRÜLMÜŞ DEĞİL”

"Akıl var mantık var bir kentte teşvik olursa eşit olması lazım. Sanayi bölgesi yapıyorsunuz farklı teşvik öbürünü yapıyorsunuz farklı teşvik. Rekabete, akla aykırı. Böyle bir rezalet görülmüş değil ama bunlar yapıyor.

Hızlı Tren sözü verdiler 2019’da gelecek diye. Nerede bu? Açık ve net söylüyorum. Bunlar sizden oy almak için yalan söylüyorlar, yalan.

Bu kadar yalanın da arkasından gitmeyin. Niye yaptılar diye engel olan mı var? Sivaslı kardeşimin sorması lazım. Bir de benden oy istemeye geliyorsun demesi lazım."

“SİZİ DÜŞMAN GİBİ GÖRÜYOR”

"Sizi düşman gibi görüyor, nasıl engellerim diyor. Bütün belediye başkanı arkadaşlarım bütün şeyleri aşarak halka hizmet ediyor.

Bütün engelleri aşıp, halka hizmet etme konusunda olağanüstü çaba harcayan belediye başkanlarımız Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yerel yönetimlerde tarih yazıyorlar.

Ekmeği olmayan ekmek, sütü olmayana süt, parası olmayana para, kirasını ödeyemeyene kira, her türlü yardım yapıldı.

Aslında iktidarın oturup CHP’li belediyelere teşekkür etmesi lazım. ‘Sizin sayenizde bu ülkede derin bir yoksulluk çok fazla hissedilmiyor’ demesi lazım."