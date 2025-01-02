Kılıçdaroğlu siyasete geri mi dönüyor? 'Geliyor gelmekte olan' notu ile paylaştı

Bedri Ağaç'ın manidar paylaşımı "Kılıçdaroğlu siyasete geri mi dönüyor?" yorumlarına neden oldu.

Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e bırakmıştı. O günden itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasetten uzak duramayacağı ve geri döneceği konuşuldu. Ancak Kılıçdaroğlu'ndan spesifik bir açıklama gelmedi.

"GELİYOR GELMEKTE OLAN?"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete döneceğine ilişkin bir açıklama yapmamış olmasına rağmen eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç'ın 'Geliyor gelmekte olan' notu ile yaptığı paylaşım dikkat çekti. Ağaç bu paylaşımı Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptı.

Zaman zaman X hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veren Kılıçaroğlu ise bu paylaşıma yorumda bulunmadı.

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KILIÇDRAROĞLU DAHA ÖNCE DE GENEL BAŞKAN OLACAĞIM DEMEMİŞTİ

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, ağustos ayında katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, konuya ilişkin şunları söylemişti: 'Bu partinin delegeleri var, kurumsal bir kimliği var. Parlamentoya girdiğimde de hiçbir zaman 'ben genel başkan olacağım' diye bir düşüncem olmadı. O dönemde de delegeler, parti istediği için ben genel başkan oldum. Daha sonraki süreçlerde de hiçbir zaman 'ben genel başkan olacağım, ey delegeler gelin bana imza verin' demedim. Bugün de aynı düşüncedeyim." "