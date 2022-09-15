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Kılıçdaroğlu’ndan konut projesi açıklaması: Sen de biliyorsun bu proje bitmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurmuş olduğu sosyal konut projesini Twitter hesabından eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, projenin tamamlanamayacağını ifade etti. Bu durumdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da haberdar olduğu yorumunda bulundu.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 14:40
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Kılıçdaroğlu sosyal konut projesi hakkında açıklama yaptı: Sen de biliyorsun bu proje bitmeyecek

Kılıçdaroğlu’ndan konut projesi açıklaması: Sen de biliyorsun bu proje bitmeyecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurmuş olduğu sosyal konut projesini Twitter hesabından eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, projenin tamamlanamayacağını ifade etti. Projenin tamamlanması için Erdoğan'dan garanti isteyen Kılıçdaroğlu, projenin tamamlanmayacak olmasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da haberdar olduğu yorumunda bulundu.

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR:

Konut meselesi gündemde. Defalarca ısıtılıp ısıtılıp insanımızın önüne konmuş bir proje. Yıllardır aynı hikaye. Erdoğan, biliyorum seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu. Ben sosyal devletin savunucusu olarak sosyal konutların yaygınlaşmasını canıgönülden istiyorum.

Sana inanalım istiyorsan, bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver. Beşli çeteleri semirttin, asıl fakir fukaranın konutu için garanti ver. Vermezsen, sen de biliyorsun ki bu proje bitmeyecek. Gerçi alışkınsın sen boş toprağa yalandan beton harcı dökmeye…

Ben de buradan taahhüt ediyorum, biz iktidara geldiğimizde bu garantilerin arkasında duracağız. Erdoğan garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam!

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Hey kel
15.09.2022 15:38
Erdoğan hangi projeyi bitirmediki ?  
 
Ali Demir
15.09.2022 15:27
Her proje biter sayın Kılıçdaroğlu istikrar olduktan sonra sen takma kafana  
 
Millet uyandı
15.09.2022 14:56
Sadece işleyen BOP projesi..  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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