Kılıçdaroğlu önerdi, AKP deprem bölgesinde hemen uyguladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "deprem bölgesinde kullanılacak kritik araç ve cihazlardan gümrük vergisi alınmaması ve bekleme süresinin kaldırılması gerekir" demişti.

İşte bu paylaşımın ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş bugün bir açıklama yaparak, Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği konuyu yerine getirdi.

Mehmet Muş , "Depremin hemen akabinde acil durum ekipmanlarının yurda giriş işlemlerinin kolaylaştırılması talimatını verdik. Yardım malzemeleri ve bu ekipmanlar gümrük vergisinden muaftır. Bu konuda Gümrüklerde bürokratik engel yoktur. Uygulama, tarafımızca yakinen takip edilmektedir." ifadesini kullandı.