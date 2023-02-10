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Kılıçdaroğlu önerdi, AKP deprem bölgesinde hemen uyguladı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımınıTicaret Bakanı Mehmet Muş yerine getirdi. CHP lideri yurtdışından acil durumlar için getirilen kritik araçların gümrük vergisinden muaf tutulması gerekir demişti, Bakan Muş muaf tutulacağını açıkladı

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 12:00
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Kılıçdaroğlu söyledi Ticaret Bakanı Mehmet Muş yerine getirdi

Kılıçdaroğlu önerdi, AKP deprem bölgesinde hemen uyguladı
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "deprem bölgesinde kullanılacak kritik araç ve cihazlardan gümrük vergisi alınmaması ve bekleme süresinin kaldırılması gerekir" demişti.

İşte bu paylaşımın ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş bugün bir açıklama yaparak, Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği konuyu yerine getirdi. 

Mehmet Muş , "Depremin hemen akabinde acil durum ekipmanlarının yurda giriş işlemlerinin kolaylaştırılması talimatını verdik. Yardım malzemeleri ve bu ekipmanlar gümrük vergisinden muaftır. Bu konuda Gümrüklerde bürokratik engel yoktur. Uygulama, tarafımızca yakinen takip edilmektedir." ifadesini kullandı.

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Yarın
10.02.2023 12:44
devlet aklı böyle birşey.Kılıçtaroğlu yıllarca bu ülkede bürokratlık yapmış adam.  
 
AHMET
10.02.2023 12:38
allah allah bir akıllı sen kaldın ondanmı 11 seçim kaybettin  
 
ceza
10.02.2023 12:36
Bı birliğe ihtiyacımız var ..Ayrışmadan  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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