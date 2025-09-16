Kılıçdaroğlu tepkilere dayanamadı soluğu mahkemede aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu tepkilere dayanamadı soluğu mahkemede aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlanı kabul eden açıklamalarına tepki gösteren Emrah Gülsunar’ı mahkemeye verdi. Gülsunar, açılan davaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Dr. Emrah Gülsunar hakkında "hakaret" ve "iftira" gerekçeleriyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Akademisyen Emrah Gülsunar, Kılıçdaroğlu'nun açtığı davayı X hesabından paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Gülsunar, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı sırasında kimseye dava açmayacağım vaadine göndermede bulundu.

Gülsunar, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan olasılığıyla partinin başına yeniden dönme ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından tepkileriyle öne çıkmıştı.

Son Haberler
"Kıdem tazminatı kaldırılacak" iddialarına net cevap: Gerçeği yansıtmıyor!
"Kıdem tazminatı kaldırılacak" iddialarına net cevap: Gerçeği yansıtmıyor!
Tütün ve tütün ürünlerinin zararları anlatıldı
Tütün ve tütün ürünlerinin zararları anlatıldı
Türk çorapları son 5 yılda Avrupa'nın gözdesi oldu
Türk çorapları son 5 yılda Avrupa'nın gözdesi oldu
Altının gramı yükselmeye devam ediyor! 5 bin liraya doğru adım adım
Altının gramı yükselmeye devam ediyor! 5 bin liraya doğru adım adım
Sedat Peker'e yakın isimden bomba tepki! Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı
Sedat Peker'e yakın isimden bomba tepki! Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı