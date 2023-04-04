Kılıçdaroğlu Trabzon’da sahneye Trabzonspor efsanesi Özyazıcı kasketi ile çıktı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Millet Buluşmaları’ kapsamında Trabzon’da konuştu. Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamalarda emeklilere 8 bin 500 lira bayram ikramiyesi vereceklerini belirtti. Kılıçdaorğlu, 418 milyar doları geri alarak halka vereceklerinin altını çizdi.

SAHNEYE TRABZONSPOR EFSANESİNİN KASKETİ İLE ÇIKTI

Kılıçdaroğlu’nun Trabzon’da yaptığı konuşma öncesi dikkat çeken anlar yaşandı. Kılıçdaroğlu sahneye Trabzonspor’un efsane isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı’nın taktığı kasket ile çıktı. Kılıçdaroğlu’na kasketi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu taktı.

AHMET SUAT ÖZYAZICI KİMDİR?

Ahmet Suat Özyazıcı, 1936 yılında Trabzon'da doğdu. Özyazıcı futbola 1954 yılında Yolspor'da başladı. 1956 yılında İdmanocağı'nda oynamaya başlayan Özyazıcı, daha sonra askerlik nedeniyle Ankara Havagücü Takımı'nda yer aldı.

Özyazıcı, profesyonelliğe ilk adımı 1967 yılında kurulan Trabzonspor'da attı ve 1969 yılında futbolculuk kariyerini noktaladı. İlk antrenörlük deneyimi 1970 yılında A takımda yardımcı antrenör olarak yapan Özyazıcı, 1971 yılında Trabzonspor genç takımının başına geçti ve takımı Karadeniz Bölge Şampiyonu yaptı.

Özyazıcı, 1972-73 sezonunun ikinci yarısında Trabzonspor'un başına geçerek ilk yılında 1 gol averajla şampiyonluğu kaçırdı ancak ikinci sezonunda Trabzonspor'u şampiyon yaparak Birinci Lig'e çıkarmayı başardı.

Ahmet Suat Özyazıcı, Türk futbol tarihinde bir ilke imza atarak şampiyonluğu Anadolu'ya taşıdı ve ligde 4 şampiyonluk yaşadı. Özyazıcı, Trabzonspor'un dışında Bursaspor ve Sarıyer'i çalıştırdı. Özyazıcı, Sarıyer'i de Balkan Şampiyonu yaptı.

Özyazıcı, evli ve 4 çocuk babasıydı.

İŞTE O KASKETİN HİKAYESİ

Medyanın Prometheus’u Sedat Kaya, Ahmet Suat Özyazıcı ile ikonik hale gelen kasketin hikayesini yazdı. Kaya, o kasketin futbolda Anadolu ihitlalinin sembolü olduğunun altını çizdi.

Sedat Kaya konuyla ilgili şunları yazdı:

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcısı İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon mitinginde kasket takması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

O kasket futbolda Anadolu ihtilalinin sembolüydü.

Şampiyonluğa yıllarca ipotek koyan İstanbul'un üç büyüklerine karşı bir direnişin ve büyük bir zaferin bayrağıydı.

O kasketi ilk takan isim Trabzonspor'un efsanevi teknik7 direktörü Ahmet Suat Özyazıcıydı.

Özyazıcı, biri İkinci Lig olmak üzere bordo-mavili ekiple 5 şampiyonluk yaşama başarısı gösterdi.

İlk olarak 1973-74 sezonunda İkinci Lig'de Trabzonspor'u şampiyon yaparak Birinci Lig'e çıkaran Özyazıcı, daha sonra bordo-mavili takıma 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonlarında olmak üzere 4 lig şampiyonluğu daha yaşattı.

Ahmet Suat Özyazıcı'nın görevde bulunduğu dönem içerisinde Trabzonspor, 18 kupa kazanmayı başardı.

Bordo-mavili takım, Özyazıcı döneminde 4 Birinci Lig şampiyonluğu dışında 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu, 2 Başbakanlık Kupası şampiyonluğu ve 1 Kıbrıs Barış Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Ve Özyazıcı'nın antrenmanlar dahil hiç başından çıkarmadığı kasket Trabzon'da moda oldu.

O'ndan sonra Özkan Sümer ve Abdullah Avcı da bu kasketi kullandılar.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu bugünkü mitingde o kasketi takarak, siyasette bir ihtilalin mesajını verdiler belki de.