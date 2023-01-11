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Kılıçdaroğlu açıkladı: TÜİK eliyle 300 milyar dolar çalındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda TÜİK ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Kılıçdaroğlu, "TÜİK eliyle 300 milyar dolar çalındı" dedi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 18:03
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Kılıçdaroğlu: TÜİK eliyle 300 milyar dolar çalındı

Kılıçdaroğlu açıkladı: TÜİK eliyle 300 milyar dolar çalındı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabındançarpıcı bir mesaj yayımladı. Yayımladığı istatistik ve verilerle her zaman tartışma konusu olan Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çok sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı" dedi.

CHP lideri,  5 ay sonra bu 'borcu' ödeyeceklerini belirterek, ücret vergisinin devlete değil, işçiye ödenmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Tweetinde beyaz yakalılara da seslenen Kılıçdaroğlu, "Siz de işçisiniz, kanmayın bunlara. Tabii ki size de borcumuzu ödeyeceğiz"ifadelerini kullandı.

"ÜCRET VERGİSİ DEVLETE DEĞİL, İŞÇİYE ÖDENECEK"

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı. 5 ay sonra borcumuzu ödemeye başlıyoruz. Ücret vergisinin devlete değil, işçiye ödenmesini sağlayacağız. 'E biz beyaz yakalılar?' dediğinizi duyar gibiyim. Siz de işçisiniz, kanmayın bunlara. Tabii ki size de borcumuzu ödeyeceğiz."

 

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Millet
11.01.2023 18:34
CHP li eski vekil kemal beyin 300 bin liralık dolar aldığını söyledi .Ne kadar samimi olduğu ortaya çıktı  
 
Sokrates
11.01.2023 18:25
Birisinin 125 milyar doları sonra üç yüz milyar doları var denilmişti. Zaten varken, yeni üç Mercedes'e 105 milyon lira ödendi. Bundan MÜSLÜMAN olan akp ve mhp seçmenin haberi mı?  
 
Ülkücü Alperen
11.01.2023 18:13
Yüce Türk milletinin yeni başbuğu Kemal Kılıçdaroğlu ❤️  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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