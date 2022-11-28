﻿Kılıçdaroğlu: Turancılarla da helâlleşeceğim

Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek "Helalleşme sırası Turacılarda mı?" başlık yazımda şöyle demiştim:

"Ekranda göründü; Kemal Kılıçdaroğlu, masasının üstüne Ziya Gökalp'ın "Türkçülüğün Esasları" kitabını özellikle koymuş olmalı.

Sıra 'Türkçüler'le helâlleşmeye gelmiş olsa gerek. 3 Mayıs 1944... 'Irkçılık ve Turancılık' davasının görüldüğü tarihtir. Her 3 Mayıs 'Türkçüler/Milliyetçiler Günü' olarak anılır.

'Millî Şef' İsmet İnönü, Turancıları toplatmıştı. Stalin belâsı vardı. Stalin, İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin desteğiyle galip çıkınca başını bize doğru çevirmişti. İnönü, Turancıları toplarsak, Stalin'i dizginleyebiliriz, diye hesap etmişti. Sovyetler sahası, bildiğiniz gibi Türk sahası. Turancılık, Moskova'dakileri irkiltir, cinlerini başlarına toplar.

Biz de DTCF'liler olarak her yıl 3 Mayıs'ta bir ilimizde bir araya geliriz. Salgın yüzünden aksadı. Herhâlde 3 Mayıs 2023'te yine toplanırız. Kemal Kılıçdaroğlu'nu mekteptaşlarım adına davet ediyorum. (Eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in de DTCF'li olduğunu hatırlatırım.) Buyursunlar." (5 Ekim 2022, Yeniçağ)

Kılıçdaroğlu 14 Kasım 2022'de çıkan "Türk ülkelerine de gidecek mi?" başlıklı yazımda Sovyetler dağılınca CHP'nin eski genel başkanı Bülent Ecevit'in, Türk Dünyası'na büyük ilgi duyduğunu hatırlatmış, 25 Aralık 1991'de TBMM'de yaptığı konuşmasından bir bölümü vermiş, sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk ülkelerini ziyaret edip etmeyeceğini sormuştum.

Önceki gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuştum. Soru cevapları aynen veriyorum:

Soru: Helâlleşmeden bahsediyorsunuz... Sonra çok tartışılan konuşmanızda, masa üzerinde Ziya Gökalp'ın "Türkçülüğün Esasları" duruyordu. Bilerek mi koydunuz yoksa daha önce masa üzerinde miydi?

Kılıçdaroğlu: Zaten masanın üzerinde duruyordu. Ben onu lise yıllarında da okumuştum.

-Kitabı görünce aklıma geldi. Bu durumda Turancılarla helâlleşmeyi, yazımda belirtmiştim. 3 Mayıs 1944 meselesini biliyorsunuz. Stalin'in tehditleri karşısında içeride Turancılar toplanmıştı... Atsız, Alparslan Türkeş, birçok isim... Biz DTCF mezunları olarak her yıl 3 Mayıs'ta toplanırız...

-Kılıçdaroğlu: Yazınızda gördüm... Her yıl toplanıyormuşsunuz.

-Ben kendi adıma, arkadaşlara da duyurdum, onlardan da itiraz eden olmadı. O zaman Ankara'da toplanırız, sizi de aramızda görmek isteriz, diye bir ifadem var.

Kılıçdaroğlu: Geliriz tabiî. O gün 3 Mayıs'ta ne olur, ben de bilmiyorum ama siz daha iyi bilirsiniz Türkiye'nin şartlarını... Bir sorun çıkmazsa büyük bir zevkle gelirim.

-Bir de şunu açıklamayı düşünüyor musunuz? Turancılarla da helâlleşeceğiz, ifadeniz olacak mı?

Kılıçdaroğlu: Toplumun her kesimiyle oturup acılarımız tatlılarımız ne varsa herkesle oturup konuşmamız lâzım, helâlleşmemiz lâzım.

-Son olarak şunu soracağım: Amerika'ya gittiniz, İngiltere'ye gittiniz, Almanya'ya gideceksiniz. Bir Türk Dünyası gerçeği var. Türk Devletleri Teşkilâtı var. Yeni başkan da seçildi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Türk Devletleri Teşkilâtı'nın yeni başkanı oldu. Türk ülkelerine de gitmek, en azından başkan sıfatıyla Özbekistan'ı ziyareti düşünüyor musunuz?

-Arslan Bey, çok gitmek istedim. Türk cumhuriyetindeki gazetecilerle oturdum, özel sohbetler yaptım, toplantılar yaptım. Büyükelçileri özellikle çağırdım, akşam yemeği verdim...

Anlaşılan o ki; CHP yönetimi alınca, Kılıçdaroğlu'nun ilk gideceği ülkeler Türk ülkeleri.