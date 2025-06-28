Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin konuştuğu ismi şehir dışında ziyaret etti! Cezaevindeki İmamoğlu'nun hedefindeydi...

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Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin konuştuğu ismi şehir dışında ziyaret etti! Cezaevindeki İmamoğlu'nun hedefindeydi...

Kurultay tartışmalarında açıklamaları ile gündemde yer edinen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin konuştuğu düğün sonrası Ahmet Ahlatcı'ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta oğlu Ahmet Emin Ahlatcı'yı evlendiren Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirmek üzere Çorum’a gitti.

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Türkiye'nin konuştuğu düğünde ünlü yağmuru akın etmişti. Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin'in kızı Elif Engin ile Ahlatcı Holding'in patronu Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı geçtiğimiz hafta Çorum'da düzenlenen düğün ile dünya evine girmişti. Çorum’a düğün günü yurtdışı ve yurtiçinden 23 özel jet ve 2 charter uçağı iniş yapmıştı.

KILIÇDAROĞLU ALTIN RAFİNERİSİ’NDE ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ

T24'ten Elvan Yılmaz'ın özel haberinde; 30 Haziran'da görülecek CHP 38. Olağan Kurultayı davasına dair açıklamalarıya gündeme damga vuran CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eski CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ile birlikte Çorum'a giderek Ahmet Ahlatçı'ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

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Düğüne katılamayan Kemal Kılıçdaroğlu, işadamı Ahmet Ahlatcı'yı Altın Rafinerisi'nde ziyaret ederken, görüşmede Ahlatcı'nın eşi Sibel Ahlatcı ile kızı Yağmur Ahlatcı Yiğittaşcı da oldu.

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