﻿Kılıçdaroğlu: Ülkeyi büyük pislik kapladı…

13. Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu öyle bir tempo ile dur durak bilmeden geziyor ki hızına yetişmek zorlaşıyor.

Amerika, Washington, New York dönüşü, İngiltere…

İngiltere Londra dönüşü Ankara, kara yolu ile İnegöl ve Bursa'da iş insanları ile buluşma…

Bursa'da Cuma akşamı 21.45'te CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile buluştuk.

Masada dizüstü bilgisayar başında İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile çalışıyordu.

-Sordum: 20 yıllık AKP iktidarındaki metal yorgunluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kılıçdaroğlu dedi ki;

"Orhan Bey, 'Tuz koktu' denir ya günümüzde yozlaşmanın merkezi saray yüzünden ülkeyi kapkara kirli pislik kapladı ve yozlaşmaya neden oldu.

Saraydakinin partisinde yaşanan metal yorgunluğu aşaması o kadar çürümeye neden oldu ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de organlarını da çürüttüler.

Uyuşturucu batağının içine evlatlarımızı sürüklemenin merkezi saraydır, fotoroman Süleyman'dır.

Dibine kadar batağa batmış durumdalar, gırtlaklarına kadar kirlilik içindeler."

-Sordum: Bu uyuşturucu batağını açıklamanıza önlem alacaklarına neden size tepki gösteriyorlar?

Kılıçdaroğlu dedi ki;

"Fotoroman Süleyman şunu söylüyor;

-'Haftada ortalama 5.000 uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz.'

Burası Kolombiya mı, Bogota mı? Maalesef Türkiye.

Dünyaca ünlü Narcos'un dizi filmini sanki ülkemizde izliyoruz? Çok acı çok…

Uyuşturucu merkezi Kolombiya'da bile böyle değil. Haftada 5.000 kişi, ayda 20 bin kişi eder; yılda 52 hafta var, 260 bin kişi eder...

Peki yakalanmayanlar kaç kişi?

Bir milyon kişi bu batakta…

Uyuşturucu baronlarının, onların maşalarının kirli paraların ülkemizde ne işi var?

Ülkemizin geleceği gençlerimiz, çocuklarımız ve ailelerimiz çok büyük tehlike altında?

Uyuşturucu çetelerinin pislikleri İstanbulluların gözleri önünde birbirlerini öldürüyor, hesaplaşmayı İstanbul'da iktidarın gözünün önünde yapıyorlar...

Hiç kimseden korkmuyorlar, çekinmiyorlar neden?

Biliyorlar ki, kendilerini destekleyen siyasetçiler var…"

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foto orhan-kılıçdaroglu

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Fotoğraf: Tuncay Özkan (Teşekkürler…)

-Sordum: Kim bu siyasetçiler?

Kılıçdaroğlu dedi ki;

"O siyasetçiler, saray ve şürekâsıdır. Ben bütün bu pisliklerini açıklayınca dava açıyorlar. Onların feriştahı gelse asla bir adım dahi geri adım atmayız."

-Sordum: İspat edebilecek misiniz?

Kılıçdaroğlu dedi ki;

"Sırp çete lideri İstanbul'da yakalanmadı mı? Yakalandı.

Mafya liderinin 8 yıldır İstanbul'da villada yaşadığı ortaya çıkmadı mı? Çıktı

Saray şürekâsı ve fotoroman ne yapıyor? Ağırlıyorlar orada herhalde...

Biz bu pisliklerin üstlerine gittiğimiz zaman yakalıyorlar.

Parayla teslim alındıysanız, iradeniz de teslim alınmış demektir. Bunu hiç kimse unutmasın.

İşte açık ispatı budur. Daha neyi ispat edeyim?"

-Sordum: İktidarınızda bu uyuşturucu batağını kurutacak mısınız?

"Orhan Bey iktidara gelecek ve tek tek yakalarına yapışıp, onları hâkim huzuruna çıkaracağım.

Bay Kemal sözü; Hiç endişe etmeyin uyuşturucu mafyasının kökünü kazıyacağız.

Dünyada ne kadar mafya lideri varsa, uyuşturucu varsa, parası pulu olan varsa, tamamı Türkiye'ye geldi.

-Balkan mafyası Türkiye'de,

-Kafkas mafyası Türkiye'de,

-Her ülkeden uyuşturucu mafyası Türkiye'de at koşturuyor.

Adalet Bakanlığı resmî raporuna göre işte ispatı;

-2020 yılında açılan uyuşturucu davalarında dosya sayısı 314 bin 466.

-2021 yılında bu rakam, 422 bin 479'a çıkıyor…

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'Türkiye Uyuşturucu 2022' raporu ile de ispat ettim…

Onların çürüttüğü devleti biz onlardan çok daha iyi bilir ve koruruz.

Devletin saygınlığını koruruz, devletimizi yüceltiriz, ülkemizi yüceltiriz, milletimizin saygınlığını her yerde, her ortamda savunuruz…"

Değerli okurlarım,

CHP lideri Kılıçdaroğlu bu ay sonu yapacağı çok önemli açıklamalar konusunda çalışmalarının devam ettiğini vurgularken konuşmasındaki bazı ipuçlarından şunları da not aldım:

-Esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, besici, emekli, asgari ücretli, memur, taşeron çalışanlar için Bay Kemal'in dosyasında müjdeler var.

-Öğretmenler ve öğrenciler için Bay Kemal'in dosyasında müjdeler var.

-İşsizler için Bay Kemal'in dosyasında müjdeler var.

-Polisler, askerler, yargı mensupları için Bay Kemal'in dosyasında müjdeler var.

-Sağlık çalışanları için Bay Kemal'in dosyasında müjdeler var.

Ve Bay Kemal özetle diyor ki;

-"13. Cumhurbaşkanı Türk milletinin tüm sorunlarını çözmeye geliyor…"