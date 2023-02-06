Kılıçdaroğlu deprem bölgesindeki valilerle görüştü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından, CHP MYK üyeleri ile parti genel merkezinde toplantı gerçekleştirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "MYK üyelerimizle toplantı halindeyiz, bu felaketi birlikte atlatacağız." diye konuştu.

CHP MYK üyelerini toplayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Kilis, Elazığ ve Adıyaman valileriyle görüştüğünü duyurdu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon ve Türkiye’nin güney ve doğusunda hissedildi. Deprem sonrasında en büyüğü 6,6 olmak üzere 66 artçı deprem meydana geldi. Deprem birçok ilde yıkıma sebep oldu.

Siyasilerden art arda mesajlar gelirken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MYK üyelerini topladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter paylaşımında MYK üyeleriyle fotoğraf paylaştı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Kilis, Elazığ ve Adıyaman Valilerimiz ile görüştüm. Belediye Başkanlarımız ekipleriyle, tüm gücüyle milletimizin yanında. MYK üyelerimizle toplantı halindeyiz, bu felaketi birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: