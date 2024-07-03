Kılıçdaroğlu ve Ayşe Ateş'ten ortak açıklama: Bu dava kim vurduya giderse ülke kaybeder

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Kılıçdaroğlu ve Ayşe Ateş'ten ortak açıklama: Bu dava kim vurduya giderse ülke kaybeder

Ankara Sincan’da 3 gündür devam eden Sinan Ateş cinayetine ilişkin CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ortak basın açıklamasında bulundu.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara’da öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ortak basın açıklamasında konuştu.

Bir buçuk yıldır bekledikleri mahkemenin sonunda başladığını söyleyen Ayşe Ateş, “Büyük bir kumpas tiyatrosu sergileniyor” dedi.

Yaşananları siyasi adi bir cinayet davasına dönüştürmeye çalışıldığını ifade eden Ateş, “Hepimizin şahitlik ettiği gibi Ülkü Ocakları taraftarlarının, yer yer MHP MYK üyelerinin ve genel başkan yardımcılarının söylemleriyle birebir örtüşen ifadeler veriyor bu suçlular” diye konuştu.

Ateş şöyle konuştu: “Burada bu görülen tablo içler acısı. Yargılanan ne yargılanan kim ben bunu gerçekten anlamış değilim. Kurulan kumpas bunların başına geçirilecek. Devletin adil yüzüyle karşılaşacaklar. Bir set çekmişler o setin arkasına geçilmesin istiyorlar. Bu cinayetin siyasi ayağı ortaya çıkmasın istiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne kadar kumpas kurarlarsa kursunlar, kurdukları her oyun her alçaklık onların başına geçecek.

Bugünkü tavır da dünkü tavır da davanın üzerindeki siyasi baskının ve karanlığın bir göstergesi.”

"CİNAYET SİYASİ BİR CİNAYETTİR"

“Adalet arayan, mağdur bir kadını dinlediniz” diyerek konuşmasına başlayan Ateş, “Elini kaybeden bir anneyi dinlediniz. Mahkeme salonunda olay sanki siyasi bir olay değil adli bir olaymış gibi algı yürütülmek isteniyor. Olay açık ve net ifade edelim. Olay siyasidir. Cinayet siyasi bir cinayettir” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Bir annenin bir eşin adalet istemesi kadar doğal bir şey yoktur. Ama sonunda gördüğümüz birbirleriyle anlaşan neleri konuşacaklarını önceden konuşan bir yapıyla bir anlayışla karşı karşıyayız. Hiç kimse endişe etmesin bu davada adaleti gerçekleştirinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Bu dava kim vurduya giderse ülke kaybeder, demokrasi kaybeder, adalet kaybeder, hepimiz kaybeder.

Hangi görüşten olursa olsun bütün vatandaşlarımı adalet konusunda duyarlılığa davet ediyorum. Ayşe Ateş’in davası 83 milyonun davasıdır. Bu dava bir adalet davasıdır.”

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