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Kılıçdaroğlu ve eşi Ankara’da tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedelere ziyarette bulundu.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 19:45
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Kılıçdaroğlu ve eşi Ankara’da tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

Kılıçdaroğlu ve eşi Ankara’da tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından; “Gerçekten de çok büyük acılar var. Az önce bir kadını ziyaret ederken, hıçkırıklarını tutamadı. Nasıl kurtulduğunu anlatmaya çalıştı. Zor bir şey” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Açıklamaya CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal da katıldı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Selvi Hanım ile beraber, depremden kurtulanları ziyaret ettik. Kolay bir şey değil. Gerçekten Türkiye’nin yüreği yanıyor. Yaşadıkları travmanın izlerini görüyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz. Doktor arkadaşlar ellerinden geleni yapıyorlar, çaba harcıyorlar. Yoğun bakımda olan hastalar var. Onların da bir an önce sağlığına kavuşmaları, en büyük aruzlarımızdan birisidir. Belediyeler çalışıyor, belediye başkanlarımız çalışıyor. Ulaşmaya çalışıyorlar. Hastalara ulaşmaya çalışıyorlar.

“DOKTOR ARKADAŞLARIMIZ ELİNDEN GELEN BÜTÜN ÇABALARI GÖSTERİYORLAR”

Enkaz altında kalanlar var. Gerçekten de insan bu gibi durumlarda ne söyleyeceğini rahatlıkla tasarlayamıyor. Çok büyük acılar… Gerçekten de çok büyük acılar var. Az önce bir kadını ziyaret ederken, hıçkırıklarını tutamadı. Nasıl kurtulduğunu anlatmaya çalıştı. Zor bir şey. Ama her şeyden önce buraya gelen, tedavi olan hastalara doktor arkadaşlarımız elinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar. Bütün doktor arkadaşlara hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ederim.” (ANKA)

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