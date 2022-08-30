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  • Abdullah Gül hakkında flaş iddia! Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş için neler dedi?

Abdullah Gül hakkında flaş iddia! Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş için neler dedi?

Gazeteci Şaban Sevinç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün CHP’li bir milletvekili ile görüşme yaptığını iddia etti.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 05:08
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 06:44
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Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş için neler dedi? Abdullah Gül hakkında flaş iddia

Abdullah Gül hakkında flaş iddia! Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş için neler dedi?
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tv100'de yayınlanan Taksim Meydanı'nda gazeteci Şaban Sevinç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile CHP'li bir vekilin yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Sevinç, "Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olma hevesini kendisini görmeye gidenlere ifade ediyor." dedi.

Gül'ün, CHP'li vekiller diyaloğunu anlatan Sevinç şunları söyledi:

"CHP'li vekil: Efendim sizin adaylığınız da konuşuluyor... Ama bizim partililer size oy vermez, size çok tepkililer.

Gül: Niye vermesinler, Tayyip'e mi verecekler?

CHP'li vekil: Tayyip'e oy vermezler ama oy kullanmaya gitmezler.

Gül: O zaman Tayyip'in devam etmesini istiyorlar."

Sevinç o konuşmada Gül'ün şunları söylediğini aktardı:

"Kemal beyin Türkiye'de kazanma şansı yok. Bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz. Bu makam çocuk oyuncağı değil. Beypazarı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz.

CHP iktidar olsa Türkiye'yi bu kadro ile mi yönetecek? İçlerinde eski Hazineci, birkaç bürokrat bir iki var."

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N.D
30.08.2022 06:24
Millet seni seçmek zorunda mı ? Yani sana mecbur mu ?Başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yaptın.Ne verdin ülkeye.Ayrıca ortalıkta ismin dolaşıyorsa bu da küresel güçlerin bir planıdır derim.  
 
halük ülkü
30.08.2022 05:53
ben chp'ye oy veren biri olarak A.Gül'e oy vermem.7 yıl CB'lığı yaptı ya noter bile önüne gelen evrakı okuyor bu okumadan imzalıyordu.A.Gül'den CB'nı olduysa belediye başkanlarından çok daha iyi olur  
 
Yıldırım Demircioğlu
30.08.2022 05:37
11.Cumhurbaşkanı sayın Abdullah Gül'ün Türk Milletine olan vefa borcunu ödemesinin tek yolu vardır. Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmalı. Yeterli imza toplanır.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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