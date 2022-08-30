Abdullah Gül hakkında flaş iddia! Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş için neler dedi?

tv100'de yayınlanan Taksim Meydanı'nda gazeteci Şaban Sevinç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile CHP'li bir vekilin yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Sevinç, "Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olma hevesini kendisini görmeye gidenlere ifade ediyor." dedi.

Gül'ün, CHP'li vekiller diyaloğunu anlatan Sevinç şunları söyledi:

"CHP'li vekil: Efendim sizin adaylığınız da konuşuluyor... Ama bizim partililer size oy vermez, size çok tepkililer.

Gül: Niye vermesinler, Tayyip'e mi verecekler?

CHP'li vekil: Tayyip'e oy vermezler ama oy kullanmaya gitmezler.

Gül: O zaman Tayyip'in devam etmesini istiyorlar."

Sevinç o konuşmada Gül'ün şunları söylediğini aktardı:

"Kemal beyin Türkiye'de kazanma şansı yok. Bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz. Bu makam çocuk oyuncağı değil. Beypazarı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz.

CHP iktidar olsa Türkiye'yi bu kadro ile mi yönetecek? İçlerinde eski Hazineci, birkaç bürokrat bir iki var."