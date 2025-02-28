Kılıçdaroğlu ve Özel cenazede buluştu! CHP’li Mustafa Doğan için Meclis’te son görev

Törene, Doğan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM İdare Amiri Sermet Atay, CHP grup başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski bakanlar Mehdi Eker ve Ertuğrul Günay ile milletvekilleri, siyasetçiler ve Meclis personeli katıldı.

Doğan'ın öz geçmişinin okunduğu törende, saygı duruşunun ardından dua edildi.

Törene katılanlar, Doğan'ın ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Mustafa Doğan'ın cenazesi, yarın Gaziantep'te Bahattin Nakıpoğlu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

DOĞAN'IN ÖZGEÇMİŞİ

1948'de Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Doğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Türkiye Elektrik Kurumu Bölge Başmühendisi, Gaziantep Belediyesi Yazı İşleri Müdürü, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdür Muavini ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı görevlerini yürüten Doğan, 19. Dönemde CHP'den Gaziantep Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

Doğan, evli ve iki çocuk babasıydı.