Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş Sinan Ateş’in ailesini ziyaret etti

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in evini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ziyaret etti. Ateş'in Ankara'daki evine giden Kılıçdaroğlu ve Yavaş, eş Ayşe Ateş ile görüştü.

Gazeteci İsmail Saymaz ziyareti şu sözlerle resmi Twitter hesabından duyurdu:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi hanım ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eşi Nursen Hanım bu akşam Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i Ankara’daki evinde ziyaret etti. Ateş, Kılıçdaroğlu’na eşinin bir kitabını armağan etti."