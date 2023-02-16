16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş Sinan Ateş’in ailesini ziyaret etti

Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş Sinan Ateş’in ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, suikasta uğrayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 11:49
Takip Et

Kılıçdaroğlu ve Yavaş Sinan Ateş’in evini ziyaret etti

Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş Sinan Ateş’in ailesini ziyaret etti
+
Aa
-

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in evini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ziyaret etti. Ateş'in Ankara'daki evine giden Kılıçdaroğlu ve Yavaş, eş Ayşe Ateş ile görüştü.

Gazeteci İsmail Saymaz ziyareti şu sözlerle resmi Twitter hesabından duyurdu:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi hanım ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eşi Nursen Hanım bu akşam Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i Ankara’daki evinde ziyaret etti. Ateş, Kılıçdaroğlu’na eşinin bir kitabını armağan etti."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
1
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
2
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
3
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
4
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
5
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
6
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
7
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿11 müteahhit ve mühendisten 5'i tutuklandı
﻿11 müteahhit ve mühendisten 5'i tutuklandı
﻿11 müteahhit ve mühendisten 5'i tutuklandı
﻿Galatasaray'dan Erce Kardeşler hamlesi. Günay Güvenç'ten vazgeçildi
﻿Galatasaray'dan Erce Kardeşler hamlesi. Günay Güvenç'ten vazgeçildi
﻿Galatasaray'dan Erce Kardeşler hamlesi. Günay Güvenç'ten vazgeçildi
﻿Depremzede çocuklara moral
﻿Depremzede çocuklara moral
﻿Depremzede çocuklara moral
﻿Yunanistan’dan 4 TIR yardım yola çıktı
﻿Yunanistan’dan 4 TIR yardım yola çıktı
﻿Yunanistan’dan 4 TIR yardım yola çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.