Kılıçdaroğlu yabancıya konut satışı yasağı getireceklerini açıkladı

Paylaşımında, "Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu." diyen CHP lideri, "Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır." dedi.







400 BİN DOLAR DÜZENLEMESİNDEN SONRA YABANCILARA KONUT SATIŞLARI NE ALEMDE?

Haber Global’de yer alan haberde, yabancılara konut satışında 400 bin dolar düzenlemesi 13 Haziran tarihinden bu yana yürürlükte. Yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığına geçmesi için satın alması gereken mülk değeri daha önce 1 milyon dolarken, 19 Eylül 2018'de yürürlüğe giren bir düzenleme ile bu rakam 250 bin dolara indirilmiş, daha sonra 2022 yılının haziran ayında 400 bin dolara çıkarılmasına karar verilmişti.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği haziran ayından itibaren yabancı uyruklulara konut satışında düşüş göze çarpmakta. Örneğin Rusya Federasyonu vatandaşları haziranda Türkiye'den 1887 adet konut satın alırken bu sayı temmuzda 1028'e düşüyor. İkinci sırada bulunan İranlılar haziranda 987 adet konut alırken bu sayı ise temmuzda 431 adete düşüyor.



Üçüncü sıradaki Irak uyruklu vatandaşlar haziranda 870 adet konut satın alırken bu sayı da temmuzda 380 olarak saptandı. Geri kalan bütün ülke vatandaşlarında da konut alımının temmuz ayı itibarıyla düştüğü gözleniyor. Daha önceki yıllara bakıldığında bu dönemde böyle bir düşüş göze çarpmıyor.



Yıl bazında ise Türk vatandaşlığı karşılığı konut satışı düzenlemesinin 250 bin dolara indirilmesinden bu yana ilk 3 sıradaki Rus, İranlı ve Iraklılara konut satışı 2018 yılından, 2022'de düzenlemenin 400 bin dolara çıkarılmasına kadar arttığı kaydediliyor.



"SATIŞLAR ETKİLENDİ AMA FİYATLAR GENEL ANLAMDA ÇOK YÜKSEK"

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa yapılan düzenleme hakkında "Tabi ki etkisi oldu, 150 bin dolar fark var iki ücret arasında" diyerek, yabancı uyrukluların Türk vatandaşlığı alması için yatırım bedelinin 400 bin dolara yükselmesinin satışları etkilediğini söyledi.



Aşa sözlerini, "Genel anlamda sıkıntı o değil. Fiyatlar çok yüksek olduğu için yabancıların 400 bin dolara da ev bulmaları çok kolay değil" ifadeleriyle sürdürüyor.



Aşa "Alacakları ev 10 milyon liradan başlıyor. Bu da dolar bazında çok düşük değil. 400 bin dolar vatandaşlık diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında çok da yüksek değil" ifadelerini kullanıyor.



"BAZI İLÇELERE İKAMET YASAĞI GELDİ"

Aşa, bazı ilçelerde yabancılara ikamet yasağı getirildiğini hatırlatırken bu durumun da yabancılara emlak satışında düşüşe neden olduğunu belirtiyor. Aşa "Kanunda sınır var. Bir ilçenin yüzde 20'sinden fazlası yabancıya satılamaz diye yasa var. İstanbul'da 8 ilçeye ikamet yabancılara kapatıldı" diyor. Bu ilçeler Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu olarak sıralanıyor.



"İRAN UYRUKLU MÜŞTERİ SAYISI AZALIYOR"

Gayrimenkul danışmanı Vural Yayan ise, yabancılara konut satışının hazirandan bu yana yarı yarıya düştüğünü ifade ediyor. Yayan "Örneğin İran uyruklu müşteri sayısı, vatandaşlık bedelinin 400 bin dolara çıkarılmasından sonra düşmüş vaziyette" demekte.



Yayar sözlerine şöyle devam ediyor:

"Yabancılar düzenlemenin 400 bin dolara çıkarılmasından bu yana Polonya, Macaristan, Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerine kaydılar. İranlı biri Türkiye'den 400 bin dolara ev alacağıma Bulgaristan'dan alırım, en azından Avrupa vatandaşı olurum düşüncesinde. Bulgaristan'a en az 512 bin euroluk yatırım yapıldığında bu ülkenin oturma vizesine başvurulabiliyor."



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"SEÇİM SÜRECİ DE KONUT SATIŞINDA ETKİLİ"

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yabancı uyruklulara konut satışı karşılığı vatandaşlık verme uygulamasının 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkmasının yabancılara satışları etkilediğini söylüyor. Özelmacıklı "Ancak grafiksel anlamda özellikle Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle çok yüksek bir oranda olmadı" diyor.



Özelmacıklı, yabancılara yapılan her gayrimenkul satışlarının vatandaşlığa dönmediğini, bu satışlarının yüzde 15'inin vatandaşlık süreci ile sonuçlandığını kaydediyor. Bu yüzden yabancılara konut satışındaki düşüşün tamamının 250 bin doların 400 bin dolara çıkarılması ile bağdaştırılamayacağını dile getiriyor.



Özelmacıklı ayrıca, Türkiye'nin bir seçim sürecine girdiğini, bu seçim sürecinin genellikle yabancılara konut satışının yavaşladığı dönemler olduğunu dile getiriyor.

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