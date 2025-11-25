Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Örgüt kurma, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, suç gelirlerini aklama, kişisel verileri yayma" iddianalarıyla 2 bin 352 yıl hapis cezası istenmesi gündemdeki yerinin korurken, CHP'li belediyelere 'yolsuzluk' iddialarıyla düzenlenen operasyonlar da devam ediyor.

CHP'nin 'şaibeli' olduğu iddiasıyla Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. genel kurulunun iptali için görülen davayı mahkemenin reddetmesiyle (24 Eki 2025), 'mutlak mutlan' kararı çıkmadığı için genel başkanlığa geri dönemeyen Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı video dikkat çekti. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada CHP'yi sürece dahil olma konusunda uyarırken CHP "arınmalı" ifadelerini kullanmıştı.

"Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir" diyen Kılıçdaroğlu'nun hesap vermenin her CHP'linin namus borcu olduğunu söyleyerek "Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır” demişti.

YALANLADIĞI GAZETECİYE CHP’Yİ ŞİKAYET ETTİ

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından sosyal medya hesabı üzerinde büyük tepki gelmişti. Kılıçdaroğlu tepkiler üzerine bir zamanlar yalanladığı yandaş Fatih Atik’e konuştu. Kılıçdaroğlu, “Çektiğim videodan sonra karşı karşıya kaldığım bu linç kampanyasına bir türlü anlam veremiyorum. Ben tüccar değilim, müteahhit değilim, iş adamı değilim, üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar bürokraside görev yaptım. Devletin iç yapısını çok iyi bilen birisiyim, binlerce memura amirlik yaptım. Büyük bütçeler yönettim ama adım hiçbir zaman yolsuzluğa bulaşmadı” şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU, FATİH ATİK’İ YALANLAMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Fatih Atik, Kılıçdaroğlu’nun “Ne İmamoğlu ne Yavaş ne de bir başkası; CHP yeni bir aday belirlemeli” sözlerini kullandığı öne sürmüştü. Kılıçdaroğlu ise katıldığı bir programda Atik’i yalanlayarak, şunları dile getirmişti:

“Benim öyle bir açıklamam yok. Tamamen yalan, kim söylüyorsa niye söylüyor ben onu bilmiyorum. Birisi yalan söylüyor, herkes itibar ediyor. Hiç kimseyle konuşmadım, kimseye demeç vermedim. Niye bunlar bu yalan söyleniyor bilmiyorum”