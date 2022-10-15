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Kılıçdaroğlu, yoğun bakımdaki kardeşini ziyaret etti

ABD’deki temaslarının ardından Türkiye’ye dönen CHP lideri Kılıçdaroğlu, akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği olan ve yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nu hastanede ziyaret etti.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 01:17
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Kılıçdaroğlu, yoğun bakımdaki kardeşini ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, yoğun bakımdaki kardeşini ziyaret etti
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9 Ekim’de Amerika Birleşik Devletleri’ne giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Türkiye’ye döndü. Saat 18.00 sıralarında İstanbul’a gelen Kılıçdaroğlu, karayoluyla Kocaeli’ye doğru yola çıktı.

Kılıçdaroğlu, yoğun bakımdaki kardeşi Celal Kılıçdaroğlu için Kocaeli Devlet Hastanesi’ne geldi.

Akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği olan 68 yaşındaki Celal Kılıçdaroğlu’nun yoğun bakımda olduğu fakat bilincinin açık olduğu öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hastane çıkışı basın mensuplarına bir açıklama yapmadan Kocaeli’den ayrıldı. (İHA)

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