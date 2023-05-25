Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana'da açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, "Yoksul ailelerin sorunlarını çözmek namus borcumdur" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından bazı detaylar şöyle:

İstanbul’da bir anne ‘Çocuğum okulda çıktığında okulun karşısında uyuşturucu satıcısı bekliyor’ dedi. Bu tablo bizim hak ettiğimiz bir tablo değil. Bu işin sorumlusu neden iktidar? Para bitti her şeyi sattılar. Yurt dışındaki bütün kirli paranın Türkiye’nin getirilmesi… Tam 8 sefer kanun çıkardılar. Bunlar paraları getirirken kendileri de geldi. İstanbul şu anda uyuşturucu baronlarının at koşturduğu bir yer.

Ülkeyi bu batağın içine sokanlara sizin oy vermemeniz lazım. Bu illetten çocuklarımızı kurtarmak gerekiyor. Her bütçeye göre uyuşturucu satılıyor. Bizim evlatlarımız zehirleniyor.

Allah nasip eder sizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda ilk yapacağım iş uyuşturucu baronlarının kökünü kazımak olacak. Hepsini yakalayıp hapse attıracağım. Bunun yolu, sandığa gideceksiniz. Elinizi vicdanınıza koyup ona göre oy vereceksiniz.

Bir devlet meşru zeminde olmak zorundadır, kirli paraya ihtiyaç duymaz. Benim Cumhurbaşkanlığı adaylığıma iki kesim karşı çıkıyor. Uyuşturucu baronları ve beşli çeteler. Beşli çeteleri de temizleyeceğim, uyuşturucu baronlarını da temizleyeceğim.

Sizin evlatlarınız, hepimizin evlatları… Bu kentlerde huzurlu yaşamaları, iş güç sahibi olması hepimizi arzusu.

Uyuşturucu kullanan gencecik evlatlarımızın tedavi edilmesi lazım. Bu konuda da iktidar sınıfta kaldı. Uyuşturucuya çok rahat ulaşabiliyorlar.

Vatanını seven, evladını seven, bu illetten evladını kurtarmak isteyen herkes sandığa gitsin.

Herkesin siyasi görüşüne saygılıyım ama belalara karşı ortak mücadele etmesi lazım. O uyuşturucu baronlarının kötünü kazıyacağım.