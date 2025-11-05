Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in kabrine ziyaret gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Siyaseti zenginleşme aracı olarak değil; millete ve devlete hizmet etmenin yolu olarak görmüş ve ülkemize hem örnek bir siyasetçi hem de dürüst bir devlet adamı olarak sayısız hizmetleri olmuş, Kıbrıs kahramanı, rahmetli Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit’i vefatının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun.' ifadesini kullandı.