Kılıçdaroğlu'dan mahkemede çok sert açıklama: Hırsıza hırsız dediğim için karşınızdayım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu'dan mahkemede çok sert açıklama: Hırsıza hırsız dediğim için karşınızdayım

CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık yolsuzluk iddiaları sürecinde Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın duruşmasında çok sert açıklamalarda bulundu.

CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık yolsuzluk iddiaları sürecinde Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu sözlerine, "Duruşmaya başlamadan önce, ben buraya işlediğim bir suçtan ötürü savunma için değil, işlenen suçların hesabını sormak, tarihe not düşmek için geldim" diyerek başladı.

Kılıçdaroğlu, "Hırsıza hırsız değim için karşınızdayım. Beytül malın tek kuruşuna el uzatmadım" şeklinde sert açıklamalarda bulundu.

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