Kılıçdaroğlu’na ateş püsküren vekil şimdi de istifa etsin diyenlere meydan okudu. Mehmet Faraç vekile cevabı verdi

Editör: Ayşe Memiş

Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlandı, Erdoğan yüzde 52 o oranıyla seçimi kazandı. İkinci turdan yenilgiyle çıkan Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesi yönünde açıklamalar ve paylaşımlar yapıldı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da sosyal medya hesabından paylaştığı paylaşımla ”Genel Başkanımızın başkanlığını tartışmaya açmayacağız “ ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu’nu destekledi.

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç da Erol’ün daha önce CHP yönetimine meydan okuduğunu hatırlatarak “Dün CHP yönetimine meydan okuyan,eylem çağrısı yapan Gürsel Erol bu kez de Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıranlara ayar vermeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Gürsel Erol’un 2018’de CHP yönetimine meydan okuyarak oturma eylemi yaptığı ancak şu anda Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi ve Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağıranlara tepki göstererek “Biz genel başkanımızın genel başkanlığını asla tartışmaya açmayacağız. Genel başkanımızın yanında yer alacağız. Genel başkanımıza destek olacağız.” demesi dikkat çekti.

Erol’a sosyal medya hesabında tepki gösteren Faraç şunları söyledi:

CHP guguk kuşu sevenler derneği de değil, müriterin biat ettiği tarikat da değil, birilerinin babasının çiftliği de! Hayırdır Gürsel Erol, taban CHP'de ne tartışılacağını,ne sorgulanacağını senin gibilere mi soracak? Sen izin mercii misin? İstersen nasıl vekil olduğunu tartışalım?

Adı siyaset ya, herkes dün dündür-bugün bugündür demekten hiç çekinmiyor. Dün CHP yönetimine meydan okuyan,eylem çağrısı yapan Gürsel Erol bu kez de Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıranlara ayar vermeye çalışıyor. Buna dikkat çektiğimiz için bazı kiralık klavye cahilleri de zırlıyor.

İşte Erol’ün 2018 yılındaki paylaşımları:

GÜRSEL EROL CHP YÖNETİMİNE KARŞI ÇIKTI, DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

2015 seçimlerinde Meclis’e Tunceli milletvekili olarak giren Erol 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin 41 yıldır milletvekili çıkaramadığı Elazığ’dan aday gösterilmiş ve buradan da seçilmeyi başarmıştı.

Erol, seçim sonuçlarına ilişkin CHP yönetimini hedef alan açıklamalar yapmış ve Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağırmıştı. Erol, Parti Meclisi (PM) toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmişti.