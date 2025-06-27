Kılıçdaroğlu’na bir çağrı da Alevilerden: Bu kirli oyunu bozabilirsiniz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rekor oyla seçildiği 38. Olağan Kurultayı'nda şaibe iddiaları üzerine başlatılan soruşturmanın ikinci duruşması 30 Haziran Pazartesi günü görülecek.
Kurultay davasına üç gün kala, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla partinin başına getirleceği iddiaları gündemden düşmüyor. Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir karar verilmesi halinde CHP'nin başına geçmesine hazır olduğunu açıklamasıyla gerilim iyice artarken, bugün CHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, yayınladıkları bildiri ile Özgür Özel'e desteklerini açıkladı.
Öymen, Çetin ve Karayalçın'nın ardından Alevi aydın, gazeteci, yazar, kanaat önderleri ve dedelerden de Özel'e destek açıklamsı geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen isimler, AKP'nin Türkiye’yi bir diktatörlüğe doğru sürüklediği savunularak, birlik ve beraberliğin zorunluluğu vurgulandı.
"KILIÇDAROĞLU’NA VE TOPLUMSAL MUHALEFETE ÇAĞRI
Çağrı metninde şu ifadeler yer aldı:
Biz aşağıda imzası olanlar, taşıdığımız unvanlar ve mensubu olduğumuz kurumlardan bağımsız olarak, kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapmayı tarihsel bir sorumluluk olarak görüyoruz:
Türkiye’de bugün, Cumhuriyetin kazanımları ve insanlığın demokratik birikimi ağır bir saldırı altında. Ülkemiz, geleceğinin yeniden belirleneceği tarihsel bir yol ayrımına gelmiş durumda. Laik düzeni yıkan, hukuk devletini ortadan kaldıran, yargıyı siyasal bir araç haline getiren, demokratik hak ve özgürlükleri tasfiye eden AKP iktidarı, Türkiye’yi bir diktatörlüğe doğru sürüklüyor.
Dahası 23 yıllık AKP iktidarı, ekonomik krizin derinleştiği, üretim ekonomisinin çöktüğü, gelir dağılımında adaletin tümüyle ortadan kalktığı, yoksulluk ve sefaletin derinleştiği ranta dayalı bir yağma düzeni kurdu.
İşte bu tarihsel kavşakta, iktidarın 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden başlattığı bir “darbe” süreci ile karşı karşıyayız. Bu süreçte, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları ve çalışanları tutuklanıyor. Gazeteciler zindana atılıyor.
İktidar bu tutumuna uygun olarak CHP’de yönetim değişikliğinin yaşandığı 38. Kurultaya ilişkin tartışmaları fırsata çevirmek istiyor. Bu amaçla, 30 Haziran’da görülecek davada kurultayı yok sayacak “mutlak butlan” ya da kayyım atama şeklinde bir mahkeme kararı çıkartmayı hesaplıyor. CHP örgütü çökertilmek, böylece yükselen toplumsal muhalefet dalgası kırılmak isteniyor.
Saray, bu durumda CHP’de büyük bir moral yıkımın yaşanacağını ve toplumsal muhalefet dalgasının sönümleneceğini öngörüyor.
Bu süreçte iktidarın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinden de hesap yaptığı açıktır. Bütün bu nedenlerle, Kılıçdaroğlu söz konusu iktidar kumpasını bozmalıdır. Kılıçdaroğlu, mevcut CHP yönetimi ile güç birliği yaparak, iktidarın siyasallaştırdığı yargı üzerinden CHP’yi düzenleme ve etkisizleştirme girişimini boşa çıkarmalıdır.
Bu arada, iktidar dahil, CHP içinde ve dışında çeşitli çevrelerin Sayın Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliğini de tartışmalara dahil ettiğini görüyoruz. Bu kötü niyetli tutum hem CHP’de hem de demokratik muhalefet blokunda bir parçalanma yaratmayı hedefliyor. Bu kirli girişime fırsat verilmemelidir.
Sayın Kılıçdaroğlu’nu tarihsel sorumluluğunu yerine getirerek, iktidarın siyasal ömrünü uzatmayı amaçlayan bu kirli oyunu bozmaya çağırıyoruz.
Saygılarımızla.
27 Haziran 2025
Turgut Öker
Haydar Aygören
Güler Aygören
Ali Balkız
Necdet Saraç
Seydi Koparan
Erdoğan Biçici
Ali Kocakahya
Ali Yıldırım
Selahattin Göktürk
Cemal Bozoglu
Cengiz Orhan
Ismail Kaplan
Dr.Hüseyin Akpınar
Nilgün Mete Muslu
Barış Atay
Türel Meriç
Dr.irfan Açıkgöz
Volkan Bars
Özer Çalık
Seval Ünlü
Ayfer Orhan
Serdal Çınar
Ali Bozkurt
Bülent Ant
Cem Bitnel
Nurşen Polat Yılmaz
Serdal ime
Servet Maden
Medet Doğan
Hazır Demir
Veysel Akpınar
Cihan Özkaya
Özlem Mirwald
Atilla Ceylan
Elif Mike
Alper Doğa
Adnan Yılmaz
Baykal Aslanbuğa
Atilla Erden
ismail Pehlivan
Mehmet Tanlı
Zerrin Taşpınar
Haydar Ünal
Ayhan Aydın
Müslüm Metin
Erdoğan Temiz
Mustafa Özcivan
Ismail Koç
Mustafa İlkyaz"
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