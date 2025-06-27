Kılıçdaroğlu’na bir çağrı da Alevilerden: Bu kirli oyunu bozabilirsiniz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rekor oyla seçildiği 38. Olağan Kurultayı'nda şaibe iddiaları üzerine başlatılan soruşturmanın ikinci duruşması 30 Haziran Pazartesi günü görülecek.

Kurultay davasına üç gün kala, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla partinin başına getirleceği iddiaları gündemden düşmüyor. Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir karar verilmesi halinde CHP'nin başına geçmesine hazır olduğunu açıklamasıyla gerilim iyice artarken, bugün CHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, yayınladıkları bildiri ile Özgür Özel'e desteklerini açıkladı.

Öymen, Çetin ve Karayalçın'nın ardından Alevi aydın, gazeteci, yazar, kanaat önderleri ve dedelerden de Özel'e destek açıklamsı geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen isimler, AKP'nin Türkiye’yi bir diktatörlüğe doğru sürüklediği savunularak, birlik ve beraberliğin zorunluluğu vurgulandı.

"KILIÇDAROĞLU’NA VE TOPLUMSAL MUHALEFETE ÇAĞRI

Çağrı metninde şu ifadeler yer aldı:

Biz aşağıda imzası olanlar, taşıdığımız unvanlar ve mensubu olduğumuz kurumlardan bağımsız olarak, kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapmayı tarihsel bir sorumluluk olarak görüyoruz:

Türkiye’de bugün, Cumhuriyetin kazanımları ve insanlığın demokratik birikimi ağır bir saldırı altında. Ülkemiz, geleceğinin yeniden belirleneceği tarihsel bir yol ayrımına gelmiş durumda. Laik düzeni yıkan, hukuk devletini ortadan kaldıran, yargıyı siyasal bir araç haline getiren, demokratik hak ve özgürlükleri tasfiye eden AKP iktidarı, Türkiye’yi bir diktatörlüğe doğru sürüklüyor.

Dahası 23 yıllık AKP iktidarı, ekonomik krizin derinleştiği, üretim ekonomisinin çöktüğü, gelir dağılımında adaletin tümüyle ortadan kalktığı, yoksulluk ve sefaletin derinleştiği ranta dayalı bir yağma düzeni kurdu.

İşte bu tarihsel kavşakta, iktidarın 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden başlattığı bir “darbe” süreci ile karşı karşıyayız. Bu süreçte, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları ve çalışanları tutuklanıyor. Gazeteciler zindana atılıyor.

İktidar bu tutumuna uygun olarak CHP’de yönetim değişikliğinin yaşandığı 38. Kurultaya ilişkin tartışmaları fırsata çevirmek istiyor. Bu amaçla, 30 Haziran’da görülecek davada kurultayı yok sayacak “mutlak butlan” ya da kayyım atama şeklinde bir mahkeme kararı çıkartmayı hesaplıyor. CHP örgütü çökertilmek, böylece yükselen toplumsal muhalefet dalgası kırılmak isteniyor.

Saray, bu durumda CHP’de büyük bir moral yıkımın yaşanacağını ve toplumsal muhalefet dalgasının sönümleneceğini öngörüyor.

Bu süreçte iktidarın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinden de hesap yaptığı açıktır. Bütün bu nedenlerle, Kılıçdaroğlu söz konusu iktidar kumpasını bozmalıdır. Kılıçdaroğlu, mevcut CHP yönetimi ile güç birliği yaparak, iktidarın siyasallaştırdığı yargı üzerinden CHP’yi düzenleme ve etkisizleştirme girişimini boşa çıkarmalıdır.

Bu arada, iktidar dahil, CHP içinde ve dışında çeşitli çevrelerin Sayın Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliğini de tartışmalara dahil ettiğini görüyoruz. Bu kötü niyetli tutum hem CHP’de hem de demokratik muhalefet blokunda bir parçalanma yaratmayı hedefliyor. Bu kirli girişime fırsat verilmemelidir.

Sayın Kılıçdaroğlu’nu tarihsel sorumluluğunu yerine getirerek, iktidarın siyasal ömrünü uzatmayı amaçlayan bu kirli oyunu bozmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla.

27 Haziran 2025

Turgut Öker

Haydar Aygören

Güler Aygören

Ali Balkız

Necdet Saraç

Seydi Koparan

Erdoğan Biçici

Ali Kocakahya

Ali Yıldırım

Selahattin Göktürk

Cemal Bozoglu

Cengiz Orhan

Ismail Kaplan

Dr.Hüseyin Akpınar

Nilgün Mete Muslu

Barış Atay

Türel Meriç

Dr.irfan Açıkgöz

Volkan Bars

Özer Çalık

Seval Ünlü

Ayfer Orhan

Serdal Çınar

Ali Bozkurt

Bülent Ant

Cem Bitnel

Nurşen Polat Yılmaz

Serdal ime

Servet Maden

Medet Doğan

Hazır Demir

Veysel Akpınar

Cihan Özkaya

Özlem Mirwald

Atilla Ceylan

Elif Mike

Alper Doğa

Adnan Yılmaz

Baykal Aslanbuğa

Atilla Erden

ismail Pehlivan

Mehmet Tanlı

Zerrin Taşpınar

Haydar Ünal

Ayhan Aydın

Müslüm Metin

Erdoğan Temiz

Mustafa Özcivan

Ismail Koç

Mustafa İlkyaz"

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