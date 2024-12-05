Kılıçdaroğlu'na bir ceza davası daha açıldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir ceza davası daha açıldı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu hakkında açılan ceza dava sayısı 18 olduğunu söyledi. Ayrıca Çelik, bu davalarda istenen toplam ceza miktarının 65 yıl hapis ve aynı süre boyunca siyasi yasak olduğunu paylaştı.

Çelik X(eski adıyla Twitter) hesabı üzerinde şu paylaşımda bulundu:

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir ceza davası daha açıldığını az önce öğrendik. Bugün itibarıyla Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan ceza dava sayısı 18 oldu.

Bu davalarda istenen toplam ceza miktarı ise 65 Yıl Hapis ve aynı süre boyunca Siyasi Yasak! Hukuksuzca devam eden soruşturmaların sayısına değinmiyorum bile... Acaba neden bu denli yargısal mobinge maruz kalıyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu? Neden korkuyorlar? Neden hâlâ üzerine gidiyorlar?

Sadece doğruları söylemek, korkmadan haklı eleştirilerde bulunmak neden onları bu kadar ürkütüyor ve suç uydurmaya yöneltiyor?! Yanıtlarını elbette biliyorsunuz...

Ancak Erdoğan ve aynı gemide olanların anlamadığı bir gerçek var: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu asla geri adım atmaz, gerekliliğine inandığı mücadelelerden kaçınmaz ve hiçbir koşulda teslim alınamaz...

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir ceza davası daha açıldığını az önce öğrendik.



Bugün itibarıyla Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan ceza dava sayısı 18 oldu.



Bu davalarda istenen toplam ceza miktarı ise 65 Yıl Hapis ve aynı süre boyunca Siyasi… — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) December 5, 2024

SAVUNMASI SONRASI BİR DAVA DAHA AÇILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçu' kapsamında davada savunmasını vermişti. Kılıçdaroğlu, savunmasında ‘Hırsıza hırsız dediğim için buradayım’ söyleminde bulunmuştu.