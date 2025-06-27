Kılıçdaroğlu’na bu sözlerle sahip çıktılar! 'Bay Kemal'den korkuyorlar'

CHP'nin 38. Kurultayı'nda bazı eski delegeler ve Lütfü Savaş'ın şikayeti üzerine başlayan soruşturmalar sonucunda 30 Haziran tarihinde görülecek olan 'kurultay' davası gündemin ana maddelerinden birisi. Dava hakkında CHP Lideri 'sonuç değil süreç odaklı, amaçları CHP'yi tartışılan bir konuma düşürmek' açıklamalarını yapmıştı.

CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 30 Haziran tarihinde görülecek olan 'kurultay' davası hakkında 'yargı kararını tanımıyorum diye bir şey yok' dediği ifade edilmiş ve mutlak butlanı kabul eden açıklamalarda bulunduğu da görülmüştü.

30 Haziran tarihinde görülecek duruşma öncesinde iktidar medyasının ana gündem maddesi mutlak butlan ve Kılıçdaroğlu oldu.

KILIÇDAROĞLU'NA METHİYELER DİZİYORLAR

Hemen her akşam iktidar yanlısı kanallarda Kılıçdaroğlu'nu öven yorumların yapılması, sosyal medya trollerinin Kılıçdaroğlu'nu bundan sadece birkaç yıl önce hakaretler ile eleştirip şimdi kendisini öven paylaşımlarda bulunması dikkatlerden kaçmıyor.

Kılıçdaroğlu'nu manşetinden düşürmeyen Yeni Akit bugün 'Kayyımdan değil Bay Kemal'den korkuyorlar' manşetini attı. Hayli dikkat çeken manşet 'Kılıçdaroğlu’nu neden bu kadar istiyorlar' dedirtti.

İşte atılan manşet: