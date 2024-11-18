Kılıçdaroğlu'na destek yağmuru

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın duruşmasına sayılı günler kala, sosyal medya üzerinden "safları sıklaştırın" başlıklı bir video paylaştı. Bu video, birçok siyasi figür tarafından alıntılanarak destek mesajlarıyla karşılık buldu. Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davanın duruşması 22 Kasım'da yapılacak ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı bildirildi.

Kılıçdaroğlu, 11 yıl 8 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davada, destek mesajlarıyla karşılandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Kılıçdaroğlu'nun davası hak, hukuk ve halk davasıdır. Bu davada onun yanında olacağız" dedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin halktan aldığı güce dikkat çekerek, "Halk Partisi korkmaz ve dağılmaz" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'na destek veren başka isimler de oldu. Eski Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bu dava hak, hukuk, adalet davasıdır" derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, "Haksız ve hukuksuz bir şekilde açılan siyasi davada onun yanındayız" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Gelecek Partisi Genel Sekreteri Hasan Seymen de adalet mücadelesinde Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu belirtti.

CHP milletvekilleri de Kılıçdaroğlu'na destek vererek, bu davanın adalete inancı sarstığını ifade ettiler. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Saray’dan talimat alan hakimlere karşı, adalet mücadelesinde yanındayız" dedi. Milletvekilleri, Kılıçdaroğlu'nun yanında durarak, adalet arayışlarının devam edeceğini vurguladılar. Tüm bu mesajlar, partinin birlik ve beraberlik içinde duruş sergileme çabasını gözler önüne seriyor.