Kılıçdaroğlu'na haciz geldi. Mal varlıklarına el konuldu

SADAT, 2022 yılı seçim döneminde CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açıklamaları sebebiyle 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı. SADAT Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen açıklamada Kılıçdaroğlu'nun davayı kaybettiği açıklandı.

Aynı açıklamada 1,5 yılda tazminat bedelini ödememesi sebebiyle Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koyulduğu bildirildi.

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Kılıçdaroğlu'na Haciz Şoku. Açtığımız 1 milyonluk tazminat davasını kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan hakkettiğimiz tazminatı haciz yolu ile aldık."

SADAT Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklama ise şu şekilde: