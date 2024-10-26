Kılıçdaroğlu'na verilen araçlar geri mi istendi?. CHP'den açıklama

CHP Genel Merkezinin, partinin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sağladığı 2 aracın geri istendiği yönünde iddialar kamuoyuna yansıdı. İktidar yanlısı yayın organlarında çıkan iddialara CHP’den yanıt geldi.
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CHP İletişim tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, 2 aracın Genel Merkezin bir talebi olmaksızın iade edildiği söylendi.
Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:
"7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Merkezimiz tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönünde basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu 2 araç, Genel Merkezimizin bir talebi olmaksızın iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."