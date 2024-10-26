Kılıçdaroğlu'na verilen araçlar geri mi istendi?. CHP'den açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu'na verilen araçlar geri mi istendi?. CHP'den açıklama

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, parti tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönündeki iddialara ilişkin CHP Genel Merkezi'nden açıklama geldi.

CHP Genel Merkezinin, partinin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sağladığı 2 aracın geri istendiği yönünde iddialar kamuoyuna yansıdı. İktidar yanlısı yayın organlarında çıkan iddialara CHP’den yanıt geldi.

YALANLANDI

CHP İletişim tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, 2 aracın Genel Merkezin bir talebi olmaksızın iade edildiği söylendi.

Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Merkezimiz tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönünde basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu 2 araç, Genel Merkezimizin bir talebi olmaksızın iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son Haberler
Mutlu eden besinler var mı? Tükettiğiniz besinler sizi daha mutlu biri yapabilir mi?
Mutlu eden besinler var mı? Tükettiğiniz besinler sizi daha mutlu biri yapabilir mi?
Kılıçdaroğlu'na verilen araçlar geri mi istendi?. CHP'den açıklama
Kılıçdaroğlu'na verilen araçlar geri mi istendi?. CHP'den açıklama
Göztepe Trabzon’dan 3 puanı uzatmalarda kaptı
Göztepe Trabzon’dan 3 puanı uzatmalarda kaptı
Damarları tıkayan kalp krizini tetiklen besinler neler? İşte uzman görüşleri...
Damarları tıkayan kalp krizini tetiklen besinler
Rize'de otomobilin sosyal tesislere girdiği kazada binada hasar oluştu
Rize'de otomobilin sosyal tesislere girdiği kazada binada hasar oluştu